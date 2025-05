24 maggio, giornata dedicata alla raccolta degli indumenti per chi vive in strada

Sabato 24 maggio dalle 9 alle 11.30 a Modena presso Porta Aperta (Strada Cimitero San Cataldo 111, accesso dal sagrato del santuario Madonna del Murazzo), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono indumenti maschili puliti e in buone condizioni che verranno destinati alle persone senza dimora.

La raccolta “Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada” è promossa da Porta Aperta e Croce Rossa; si raccolgono (da uomo): jeans, pantaloni lunghi e corti, canottiere, magliette, zaini, giacche leggere, coperte e sacchi a pelo, asciugamani, cappellini per il sole, ciabatte e scarpe (non verranno ritirati indumenti diversi da quelli indicati nell’elenco).

'Sono più di un centinaio le persone, per lo più uomini, che ci chiedono un aiuto per coprirsi. È a ciascuno di loro che verranno consegnati i vestiti che insieme riusciremo a raccogliere: per rendere sostenibile la nostra attività di distribuzione gratuita di vestiti, c’è bisogno dell’aiuto dei cittadini modenesi che aprendo il proprio armadio possono donare abbigliamento in buono stato'.