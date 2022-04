25 aprile, la festa torna in piazza

Inizieranno mercoledì 20 febbraio, a Modena, gli eventi organizzati per la festa della Liberazione che, dopo due anni di iniziative a distanza a causa della pandemia, torna in piazza con un doppio appuntamento.Il 25 aprile, infatti, oltre agli interventi pubblici delle autorità (il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e don Mattia Ferrari, cappellano della ong Mediterranea Saving Humans) si terranno nelle 'piazze liberate' della città concerti, letture e momenti di approfondimento sulla Resistenza a cura delle scuole modenesi.In questi giorni, in collaborazione con l’Anpi e con i diversi Quartieri, vengono deposte corone a tutti i cippi e nei luoghi, complessivamente una cinquantina, che ricordano partigiani caduti e vittime della guerra.Il programma di lunedì 25 aprile si apre con la messa in Duomo, alle 10, che sarà officiata dal vicario generale Giuliano Gazzetti, per poi proseguire con il corteo in via Emilia, con la banda cittadina “A. Ferri” e raggiungere piazza Grande per l’omaggio, alle 10.45, al Sacrario della Ghirlandina e la manifestazione conclusiva delle 11.30 con gli interventi del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e di don Mattia Ferrari, il sacerdote modenese che, come cappellano della ong Mediterranea Saving Humans, ha partecipato a diverse azioni umanitarie sulla nave che presta soccorso in mare ai migranti. Con il giornalista di “Avvenire” Nello Scavo, è autore del libro “Pescatore di uomini”.Il 25 aprile torna anche il “Pranzo della Liberazione” che si svolge nel piazzale dell’ex Mercato in via Ciro Menotti con i ragazzi del Tortellante che serviranno tortellini in crema di parmigiano e il menù sarà completato da arrosti e dolci. Il pranzo (costo 15 euro) è organizzato in collaborazione con Osteria del tempo perso – Ristorante Polisportiva Modena Est e Istituto storico, le prenotazioni si raccolgono fino alle 13 del 22 aprile (scrivere a: info@pophistory.it). Al termine del pranzo è possibile partecipare al percorso tematico su Guerra e Resistenza che condurrà alle iniziative previste in centro storico.