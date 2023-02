A 15 anni da Modena fuga in Trentino per amore: rintracciata dai Carab

Aveva raggiunto il suo fidanzato. Ier l'allarme dei genitori. Poi la segnalazione dalla val di Cembra

Scappa di casa da Modena per raggiungere il fidanzato minorenne in val di Cembra: rintracciata la scorsa notte dai carabinieri di Albiano una 15enne. L'allarme è stato lanciato dai familiari, che da ieri mattina non avevano più ricevuto sue notizie: dagli accertamenti dei militari dell'arma di Modena era dunque emersa l'ipotesi di una 'fuga d'amore' con destinazione l'abitazione del fidanzato in val di Cembra.

I carabinieri di Modena hanno allertato i colleghi della compagnia di Cavalese per fare scattare le ricerche in loco. I militari della stazione di Albiano, dopo essere risaliti alla residenza del ragazzo, si sono quindi diretti alla sua abitazione, dove hanno effettivamente rintracciato la giovane 'fuggitiva'.



I militari hanno quindi contattato subito i genitori della ragazza per rassicurarli per poi attendere il loro arrivo, insieme alla 15enne, in caserma. Dopo qualche ora i genitori, arrivati in val di Cembra, hanno potuto riabbracciare nuovamente la figlia. In quell'occasione i militari hanno quindi invitato la giovane a riflettere su come il suo comportamento abbia gettato nel panico i familiari.





