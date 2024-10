A Bologna il salone delle auto d’epoca: bolidi da sogno e pezzi di storia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Esposta la Mefistofele, una monoposto costruita dalla Fiat nel 1923 per sfidare e ottenere il record di velocità con 234,98 km orari montando il motore di un aereo. Il salone si svolge su 4 percorsi, e dal passato si arriva al presente con Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani e Ducati; e poi i musei Ferruccio Lamborghini e i Musei Ferrari (Museo Ferrari di Maranello e Museo Enzo Ferrari di Modena). Tante vetture da sogno portate dai vari saloni e rivenditori, ma anche vere rarità come l'innovativa Fittipaldi F6 del 1979 (in foto) creata grazie all’ex pilota di Formula 1 Emerson Fittipaldi per sfruttare il principio aerodinamico dell'effetto suolo e raggiungere velocità più elevate in curva. Ma quest'anno ricorre anche l'anniversario del tridente, e a Bologna dove inizia la storia del marchio prima di passare poi a Modena, Maserati è presente con la nuova Gran Cabrio versione Trofeo affiancata da una Ghibli spyder del 1970.





’Qui a Bologna abbiamo portato due modelli storici sia per celebrarne storia ma anche per parlare dei servizi di Maserati Classiche', spiega Cristiano Bolzoni di Maserati Classiche. 'Abbiamo una bellissima Ghibli Spyder costruita in questa versione in meno di 50 esemplari, e a fianco la nuova Gran Cabrio versione Trofeo. Tornando ai 110 anni del marchio, con Maserati Classiche garantiamo e custodiamo la storia con le vetture di oggi', conclude Bolzoni. Mondo dell'auto raccontato anche sui social da Andrea Pirillo, seguitissimo influencer bolognese con milioni di follower: 'Cerco di raccontare tutto quello che i miei occhi vedono, e poi pubblico sui vari canali social', racconta. 'E' molto importante il linguaggio che viene utilizzato nel momento in cui racconto determinati argomenti, e indipendentemente dall'auto il concetto è che bisogna spiegare e raccontare il dettaglio delle vetture', spiega. Presentato inoltre il libro 'Classic Car Auction Yearbook 2024' pubblicato da UBS e a cura di Adolfo Orsi, modenese e affermato storico dell'auto.

Marco Amendola