A Modena il primo DevFest dell’Emilia Romagna

Il DevFest è una conferenza globale per sviluppatori organizzata in tutto il mondo dai Google Developer Groups (Gdg), gruppi di professionisti, esperti e appassionati di informatica e tecnologie. A organizzare l’evento modenese, patrocinato dal Comune e per il quale si attendono oltre trecento partecipanti, sono i Gdg Lead Maurizio Ipsale, Davide Muzzarelli e Mirko Giliolicon la partecipazione di Modena Full Stack, Flutter Modena, ML Modena, Conoscere Linux e Reggio Emilia Full Stack.



Questi eventi di livello internazionale si basano sul lavoro volontario delle community di organizzatori e partecipanti e si concentrano sull'apprendimento, la costruzione e la connessione tra appassionati, sviluppatori e professionisti della tecnologia.

L’assessore alla Formazione e al Lavoro Paolo Zanca sottolinea come 'la Città di Modena abbia tutte le caratteristiche per diventare punto di riferimento nazionale per lo sviluppo del software. Impegno dell’Amministrazione sarà favorire la collaborazione tra appassionati, esperti e Università, Associazioni, Pmi e industrie, fornendo occasioni di scambio e ricercando soluzioni di intelligenza artificiale a servizio della comunità per quel che riguarda l’efficenza urbana, i trasporti, la gestione energetica e la sostenibilità ambientale'.



Per tutta la giornata di sabato 12 ottobre tre sale del Laboratorio Aperto ospiteranno 19 interventi tecnici, tre workshop pratici e diversi momenti di networking con speaker di prestigio provenienti da diverse città italiane ma anche da Inghilterra, Germania, Svizzera e Svezia. In programma anche un CoderDojo di due ore, ovvero un laboratorio per avvicinare i più piccoli (dai 7 a 12 anni) al mondo del coding (la programmazione informatica) in modo creativo e divertente. Le iniziative proposte non richiedono preparazione specifica, ma sono aperte a tutti, dai neofiti ai professionisti, con un occhio di riguardo ai giovani talenti interessati a esplorare le opportunità offerte dalle tecnologie Google (sponsor principale dell’evento) e dal mondo dello sviluppo software.