A Modena mostre e musei aperti per le feste di Natale

Nel fine settimana che porta alle feste natalizie, sabato 21 e domenica 22 dicembre, la Ghirlandina accoglie i visitatori nei consueti orari: dalle 9.30 alle 19. Lunedì 23 e martedì 24 dicembre, la Torre sarà aperta nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 e giovedì 26, nel giorno di Santo Stefano, si potrà visitare con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. La Ghirlandina sarà chiusa nel giorno di Natale (unico giorno di chiusura dell’anno). Le visite sono su prenotazione attraverso il sito visitmodena.it.

Il Mef, Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, escluso il 25 dicembre. Ingresso 22,40 euro, o con biglietto Ferrari Pass per entrambi i musei a 31,70 euro (www.ferrari.com/it-IT/museums).

La Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava 6, è aperta dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultima visita consigliata, 17.15).Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti www.visitmodena.it.

Nel cuore storico di Modena, si possono visitare le Sale storiche di Palazzo comunale in piazza Grande che, la Vigilia sono aperte dalle 9 alle 13.30, e nel giorno di Santo Stefano nel pomeriggio, con ingresso ogni 45 minuti a partire dalle 15.15 e fino alle 18.15, su prenotazione (dal sito visitmodena.it). L’Acetaia comunale è aperta con visite guidate su prenotazione (attraverso il sito visitmodena.

it) nel fine settimana del 21 e 22 dicembre e giovedì 26 dicembre alle 10.30; 11.30; 15.30; 16.30. In piazza Mazzini, il Nuovo albergo diurno, che ospita la mostra “Le botteghe nel presepe” aperta fino al 6 gennaio, è aperto martedì 24 dicembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19; giovedì 26 dicembre dalle 10 alle 19.



I Musei dei Duomo in via Lanfranco sono aperti sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, chiudono per la Vigilia e per Natale e riaprono il giorno di Santo Stefano con il medesimo orario (www.musedelduomodimodena.it).

Il Museo civico, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, è aperto nel fine settimana del 21 e 22 dicembre a orario continuato dalle 10 alle 19, come di consueto. Martedì 24 dicembre si potrà visitare dalle 9 alle 12; mercoledì 25 dicembre dalle 16 alle 19 e giovedì 26 dicembre dalle 10 alle 19. L’ingresso è a pagamento e comprende anche le due nuove mostre allestite nelle sale del Museo: “Cose mai viste”, che inserisce nel percorso di visita oggetti curiosi e piccole collezioni preziose che il Museo ha ricevuto in dono dai cittadini, e “Genti di Ancón”, nello spazio dedicato alle esposizioni temporanee, che racconta di un epico viaggio in nave fino alle coste del Perù dalle quali sono stati riportati reperti frutto di una passeggiata archeologica in una necropoli costiera precolombiana tra i quali la mummia di una ragazza che rivive nel suggestivo allestimento multimediale.

Sempre in largo Sant’Agostino si può visitare anche la Galleria estense che martedì 24 dicembre è aperta dalle 8.30 alle 19.30, è chiusa il giorno di Natale mentre giovedì 26 dicembre osserva il consueto orario festivo, dalle 10 alle 18 (ingresso 6 euro a persona). Alla Galleria estense si può visitare la mostra “Riflessi d’Egitto. Fascinazioni e tracce nelle raccolte estensi” che espone oltre 150 reperti, fra cui bronzetti, statuette, amuleti e il grande sarcofago di epoca tolemaica frutto della passione per il collezionismo della famiglia estense.

Alla Biblioteca Poletti, sempre a Palazzo dei Musei per le feste natalizie si può visitare anche “Mirabilia da sfogliare”, mostra di libri d’artista che inaugura sabato 21 dicembre alle 17.30 e che si potrà visitare, gratuitamente, anche giovedì 26 dicembre dalle 15 alle 19.

Sabato 21 dicembre, nel pomeriggio, a partire dalle 16, a Palazzo Santa Margherita è in programma una Festa degli auguri che culminerà alle 18 con uno spettacolo di marching band con la Banda Rulli Frulli. Nel pomeriggio sarà anche possibile visitare, gratuitamente, le mostre di Fondazione Ago allestite nel Palazzo: al Museo della Figurina, la mostra di Milo Manara “Così fan tutte” che espone i bozzetti delle scene e dei costumi che il fumettista ha realizzato per la messa in scena dell’opera al Teatro comunale Pavarotti-Freni; l’esposizione progetti video fotografici realizzati dagli studenti di 5ª degli istituti superiori dell’Emilia Romagna per il Premio Davide Vignali; “Umwelt” su arte, tecnoscienza, espressioni non-umane di intelligenza e ambienti collettivi naturali e artificiali. Tutte le mostre si possono visitare sabato, domenica e giovedì 26 dicembre dalle 11 alle 19.