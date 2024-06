Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di distribuzione sono già più di 30 e sono abilitati a consegnare solo i sacchetti per carta, plastica/lattine e organico, che possono essere ritirati gratuitamente dai cittadini.Le attività commerciali autorizzate alla distribuzione nel territorio comunale sono identificabili grazie a una specifica vetrofania; basta presentarsi in questi negozi muniti di Carta Smeraldo per ottenere la dotazione annuale di sacchetti collegata all’utenza.Per il ritiro del “primo kit” (che comprende anche Carta Smeraldo e bidoncino) e per la sostituzione di tessere e contenitori smarriti o danneggiati è invece necessario rivolgersi allo sportello clienti Hera. Dal 1° luglio chiuderanno le Case Smeraldo in via Razzaboni 80 e al mercato Albinelli; i negozi aderenti saranno, quindi, gli unici punti di distribuzione dei sacchi. Contestualmente saranno disattivati i numeri telefonici di Casa Smeraldo e gli indirizzi mail tecnici dedicati alla trasformazione dei servizi. Per tutte le informazioni rimangono attivi il numero telefonico del Servizio Clienti 800 999 500 e l’App il Rifiutologo. La lista dei punti di distribuzione, periodicamente implementata e aggiornata, è consultabile sul sito del Gruppo Hera e sull’App Il Rifiutologo.