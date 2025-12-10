Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

Tutto all'interno o al limite della legge. 'In quanto abbiamo documentato nel rapporto, in certi casi anche con i nomi dei soggetti che gestiscono gli affitti, non c'è nulla di illegale, ma possiamo parlare di abusi ed eccessi'. Che portano a distorsioni del mercato. I temi sui quali tali eccessi si basano sono quelli dei subaffitti e delle speculazioni edilizie legate alla trasformazione di grandi appartamenti o di intere palazzine al solo scopo di ricavarne stanze da affittare in modalità flessibile Da pochi giorni, a un mese o sei mesi. Alterando il mercato degli affitti delle stanze.
“In pochissimo tempo il costo medio di una stanza è cresciuto di oltre il 30%. Oggi una stanza con bagno condiviso supera mediamente i 500 euro, toccando i 520”, spiega Govoni.
Secondo il sindacato il problema non riguarda solo i subaffitti, ma un fenomeno più profondo: l’acquisto di appartamenti e intere palazzine da parte di imprese che trasformano gli immobili in affittacamere intensivi.
Un mercato in espansione, ma fuori controlloA Modena si stimano tra le 4.000 e le 5.000 stanze in affitto, gran parte all’interno di appartamenti condivisi. Oltre il 90% degli inquilini divide bagno e cucina con altri, in nuclei che vanno da 2 fino a 17 persone. Le stanze misurano dai 9 mq delle ristrutturazioni più recenti ai 20 mq delle soluzioni più ampie.
Quasi tutte vengono proposte con contratti transitori fino a 18 mesi, una tipologia che, in un Comune ad alta tensione abitativa come Modena, dovrebbe rispettare i canoni concordati. Questi, rinnovati nel 2023, prevedono vantaggi fiscali per i proprietari: riduzione dell’IMU e cedolare secca al 10%.
Un’analisi su 605 inserzioni mostra che il 67% delle stanze supera i 400 euro, e il 40% oltrepassa i 500 euro, con punte di 900 euro per camere con bagno privato. La media si attesta attorno ai 520 euro spese comprese, ben oltre i valori previsti dagli accordi territoriali (190-350 euro).
Il subaffitto: da pratica familiare da 'zia Pina' a speculazione industrialeC'era una volta la zia o la nonna che rimasta vedova e con figli grandi, decideva di dare un affitto una stanza del proprio appartamento in affitto ad una persona con bisogno, anche temporaneo. Con regolare contratto. Oggi questa modalità si è allargata su grande scala, creando un mercato di grandi dimensioni e parallelo. La vera impennata dei prezzi- segnala Sunia - è legata alla crescita del subaffitto. Il meccanismo è semplice: un’impresa acquista un appartamento o una palazzina, ristruttura in modo economico e affitta a un’agenzia immobiliare, che a sua volta subaffitta le singole stanze.
Così i canoni complessivi arrivano a triplicare rispetto al mercato. In Piazzale Risorgimento un appartamento con 11 inquilini genera 67.000 euro annui, mentre in Canalchiaro nove stanze producono 52.000 euro.
Il fenomeno è ormai gestito da tre grandi operatori, con oltre 200 immobili ciascuno.
Bollette e spese forfettarie di utenze gonfiate: “Fino a 350 euro al mese per persona'Le spese accessorie sono terreno fertile per abusi: utenze, rifiuti e condominio vengono spesso gonfiati dal 30 al 100% rispetto ai costi reali. In un caso emblematico, una camera di 10 mq è stata proposta con 350 euro di spese mensili, in un appartamento condiviso da quattro persone. “È normale che l’inquilino paghi le utenze. Non è normale che gli vengano addebitati lavori come la ripavimentazione di un garage che nemmeno può utilizzare”. Il costo corretto delle spese, secondo Govoni, dovrebbe essere tra 60 e 80 euro: “Oggi vediamo richieste da 100, 150 e perfino 350 euro. In alcuni casi sono escamotage per aggirare il fisco. Inoltre tutto in barba a quella che dovrebbe essere una forma corretta nel pagamento delle spese reali: il conguaglio. 'Se paghi 100 euro al mese, a fine anno devi vedere quanto hai realmente consumato”. E invece non è mai così. I consumi non vengono mai verificati e non sono oggetto di conguaglio. E la cresta esentasse queste entrate esplode. Ci sono così proprietari che per un appartamento frazionato per esempio in 4 stanze arrivano a caricare in un anno spese per utenze per 8000-10.000 euro
Gli studenti, tra le principali vittime della speculazioneA confermare il quadro arriva la testimonianza, durante la conferenza stampa, di una rappresentante dell'Unione degli Studenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia Helena Giannini. “Le difficoltà degli studenti sono le stesse dei giovani lavoratori e delle famiglie con redditi bassi. Una stanza vicino ai poli universitari – in particolare zona via Vignolese e Buon Pastore – costa dai 450 euro in su, spesso con utenze escluse, per 10-15 metri quadrati”. A pesare anche il proliferare degli studentati privati: “CampusX e il nuovo campus in centro offrano stanze a cifre improponibili. Uno studente medio non può permettersele senza lavorare 30-40 ore a settimana, rallentando gli studi e gravando sulle famiglie”. Un fenomeno, sottolinea, che riguarda tutte le città universitarie e che sta peggiorando anche a Modena e Reggio Emilia: “Gli affitti così alti stanno rendendo l’accesso allo studio un privilegio, non un diritto”.
L’appello di Sunia e Cgil alle istituzioni e non soloIl rapporto chiede un’azione corale per ridurre le speculazioni e riaffermare il ruolo dei canoni concordati come strumento centrale nella crisi abitativa modenese.
L’indagine è dedicata ai proprietari che scelgono con responsabilità sociale l’affitto a canone concordato, “l’alternativa possibile agli eccessi e agli abusi”. Nei prossimi mesi sarà attivato un canale di supporto per inquilini e subaffittuari, dove ottenere informazioni, rivendicare diritti e recuperare quanto pagato in eccesso.