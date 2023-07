Soccorso dall'ambulanza, aggredisce sanitari all'ospedale: ricoverato e dimesso, sarà espulso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Due stranieri irregolari denunciati e uno ancora in circolazione ricercato dalla Polizia al centro di tre distinti aggressioni a danni, in due casi, di personale medico ed infermieristico, e in un caso del titolare di un chiosco.



I fatti, riassunti dalla Polizia di Stato, sono accaduti negli ultimi giorni. Il primo, domenica 23 luglio. Alle ore 15.30 gli agenti della Squadra Volante, vengono allertati dalla Sala operativa presso l’ospedale di Baggiovara. Uno straniero, soccorso in strada dall'autombulanza in via Bonasi a Modena, si scaglia contro i sanitari una volta giunto all'ospedale. E' privo di documento ma le sue condizioni impongono ai sanitari il ricovero.



Ieri, all'atto delle dimissioni, ad aspettarlo c'erano gli agenti che lo hanno accompagnano in Questura per gli accertamenti sulla sua identità. Fotosegnalato, è risultato essere persona nota per analoghi episodi di intemperanza in diversi contesti, munito di Avviso Orale del Questore.



Nel frattempo l'ufficio immigrazione ha accertato che all'uomo è stata respinta la richiesta di protezione internazionale. Per questo è stato raggiunto dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto.Chi invece è entrato in Italia in modo irregolare, è un 44enne marocchino segnalato come persona molesta al centralino della questura. In evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, si era rivolto con fare aggressivo vero il il titolare di un chiosco in zona. Raggiunto da personale sanitario per prestargli assistenza, si è scagliato contro gli operatori che sono comunque riusciti a calmarlo coaudivati dall'intervento degli agenti della Volante e a portarlo in ospedale per accertamenti.Sono invece tuttora in corso le indagini avviate per l’identificazione dell’autore dell’aggressione di sabato pomeriggio nei confronti di un sanitario della Croce Rossa Italiana in strada Attiraglio, da parte di un giovane straniero che prima ha chiesto di essere visitato, poi si è ribellato alla richiesta di indossare la prevista mascherina sanitaria, spintonando un infermiere. La volante è immediatamente intervenuta e ora l’Ufficio sta completando i riscontri e le acquisizioni del caso, congiuntamente alla Polizia locale di stanza presso il Comando nella galleria del R-Nord.