Al Novi Sad scontri surreali tra tifosi del Modena e del Casablanca

Una situazione imbarazzante, sotto il profilo dell'ordine pubblico, e decisamente inusuale, sotto l'aspetto del tifo, quella che si è creata sabato pomeriggio al parco Novi Sad, a Modena. Inusuale perché difficilmente si erano visti gruppi di tifosi stranieri seguire via streaming la propria squadra in luogo pubblico, tanto più muniti di striscioni, bandiere fumogeni ed in prossimità dello stadio dove in contemporanea era in programma un'altra importante partita per la città.È ciò che è successo a Modena sabato pomeriggio. Da un lato lo stadio Braglia con la partita Modena - Palermo. Dall'altro, sulla tribuna del Parco Novi Sad, i tifosi del Casablanca a seguire in streaming la partita di calcio della loro squadra. Attrezzati ed organizzati come nella curva dello stadio. Due tifoserie scollegate da tutto ma unite da un insolito destino. Quello che si è generato intorno alle 16,15.