'Al personale Cra servono più presidi per ridurre il rischio'

'Rafforziamo personale, dotazioni, presidi sanitari nelle CRA della città, non facciamoci trovare impreparati, c’è il rischio si trasformino in lazzaretti. È vero, col virus siamo tutti in emergenza, ma le nostre Case di Riposo che già erano in gravi difficoltà, vanno subito presidiate e aiutate.



Bisogna farlo con urgenza prima che accada come a Cingoli dove su 40 anziani 37 sono stati contagiati, 7 deceduti ed altri tra la vita e la morte. La CGIL ha definito ‘drammatica’ la situazione dei lavoratori delle CRA”. È impossibile mantenere le distanze di sicurezza quando si deve imboccare, lavare, cambiare un anziano spesso non autosufficiente. Chi lavora ha oggi strumenti di protezione (mascherine, guanti, cuffie, camici) inadeguati o in numero non sufficiente per non rischiare

E allora? Come è pensabile che, ad esempio, le mascherine siano così fragili da diventare inservibili perché si bagnano col solo respiro? Durante la notte come possono due soli assistenti provvedere a 70 anziani, pulendoli e cambiandoli in condizioni di sicurezza? Nemmeno i parenti possono più entrare per aiutare ed allora che si fa? Finché dura l’emergenza, perché non prevedere un potenziamento del personale, già insufficiente in situazioni normali? Lo chiediamo alla Giunta, all’assessore Pinelli che non ha assunto alcuna iniziativa. Perché non si fanno tamponi a tutto il personale (operatrici, infermieri addetti che nelle CRA) per evitare i portatori asintomatici? Fare i tamponi quando si annunciano i sintomi, come avviene oggi, è troppo tardi. Già due operatrici di CRA modenesi sono state ricoverate per Coronavirus. Cosa si aspetta?

Modena è sempre stata orgogliosa della propria capacità di attenzione e cura per le persone più fragili, indifese. Il Comune appronti un piano urgente e psecifico che preveda ulteriore personale, precauzioni, mezzi, protezioni, verifiche continue per scongiurare che una Casa di Riposo si trasformi in un lazzaretto'



Modena Volta Pagina