Al Policlinico cantiere per nuovo dipartimento Materno-Infantile: 5 piani per 28 milioni

Il Policlinico di Modena avrà un nuovo edificio per il dipartimento Materno-Infantile di 5 piani, collegato all'ospedale. Si tratta di una palazzina di 16.000 metri quadrati, considerata 'all'avanguardia nella cura della donna e del bambino' nonché 'dotata delle più moderne e avanzate tecnologie, elevati standard di qualità e sicurezza e organizzata per intensità di cure, in grado di garantire un adeguato livello di umanizzazione e di comfort alberghiero. Umanizzazione, comfort, integrazione con gli altri reparti e flessibilità'. Lo segnala l'azienda ospedaliero-universitaria, facendo il punto sul nuovo investimento. I lavori dureranno 24 mesi per un totale di 28.372.405 euro, finanziato con 10,7 milioni di fondi regionali e per il resto dai fondi Stato-Regione.Infine, ci sono 2,6 milioni forniti dall'azienda ospedaliera. L'edificio sorgerà al posto dell'attuale parcheggio del Pronto Soccorso e quindi è stata realizzata una nuova area di sosta adiacente, con un rinnovato percorso perdonale di accesso.'L'umanizzazione delle cure-- fa un ulteriore passo avanti in Emilia-Romagna grazie al potenziamento del dipartimento Materno-Infantile del Policlinico di Modena. Per le donne e per i loro figli, due profili cui la nostra sanità dedica sempre massima cura, si va verso un percorso di assistenza che coniuga il rigore dell'innovazione, della ricerca e delle tecnologie, con l'attenzione al paziente fin nei dettagli quotidiani, nel comfort, nella presa in carico che rende l'ospedalizzazione più accettabile. L'imponente investimento ci accompagna quindi verso l'ottimizzazione dell'organizzazione del Policlinico- rimarca l'assessore regionale- e va nella direzione di una sanità sempre più in linea con nuove esigenze di assistenza'. Anche per il sindaco Gian Carlo Muzzarelli 'continua il lavoro per una sanità di massima qualità e vicina alle persone', mentre secondo Claudio Vagnini, direttore generale dell'azienda ospedaliera, 'il Policlinico, superata l'importante fase di ristrutturazione e consolidamento sismico, si proietta verso il futuro con nuove realizzazioni che nei prossimi anni contribuiranno a rendere l'ospedale ancora più moderno e funzionale'. Conclude Giorgio De Santis, presidente della Facoltà di Medicina di Unimore: 'La costruzione del nuovo edificio materno-infantile è un ulteriore e fondamentale tassello che si inserisce nel solco di una programmazione lungimirante, che consentirà alle nostre istituzioni di potenziare l'attività di cura e di ricerca in un settore strategico e alla comunità di godere i benefici di una struttura all'avanguardia'.