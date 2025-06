Al Vallauri di Carpi smartphone come alleato dell'apprendimento

il Digital Competence Framework for Citizens - DigComp - e il DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators); le Competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Le linee guida metodologiche che forniscono un quadro teorico di riferimento, l’approccio metodologico e gli strumenti pratici e operativi per progettare una lezione intelligente; Un catalogo di smart lesson riguardanti diverse discipline, sviluppate e testate nelle scuole dei diversi paesi partner; Un catalogo di buone pratiche relative all’uso del digitale nella didattica; Una piattaforma Moodle, in cui è possibile creare la propria lezione e usare gli strumenti di valutazione sviluppati dal progetto per valutare le competenze acquisite dagli studenti.

5 scuole in 5 diversi paesi europei 545 studenti 45 insegnanti formati e attivamente coinvolti

Digital Competences – Area Safety

Digital Competences – Area Information and Data Literacy

Digital Competences – Area Communication and Collaboration

Digital Competences – Area Digital Content Creation

Digital Competences – Area Problem Solving

Lifelong Learning Competences

Smart Lesson

Nell’era digitale, parlare di scuola non può più prescindere dall’uso consapevole della tecnologia. È proprio in questo scenario che nasce Smart Lesson, un progetto europeo ambizioso e innovativo, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, pensato per supportare gli insegnanti nella trasformazione digitale degli ambienti di apprendimento.Il progetto, della durata di 30 mesi e con un budget di 400.000 euro, ha coinvolto 10 partner in 5 diversi paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Romania e Lettonia. Di questi 10 partner 5 sono scuole superiori, di cui una italiana, l’Ipsia 'Giancarlo Vallauri' di Carpi, in Provincia di Modena. Italiano anche il capofila del progetto, la società Aretès di Modena.Immaginate una lezione in cui lo studente non è più un semplice spettatore, ma diventa protagonista attivo. Dove lo smartphone, anziché essere un elemento di distrazione, si trasforma in uno strumento didattico potente e coinvolgente. Questo è il cuore dell’approccio Smart Lesson: una metodologia che sfrutta le tecnologie digitali per rendere l’apprendimento più interattivo, collaborativo, personalizzato e centrato sullo studente.In particolare, i partner del progetto hanno elaborato la seguente definizione condivisa: “Una Smart Lesson è un approccio metodologico all'insegnamento che sfrutta le tecnologie digitali per migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti, rendendola più interattiva, coinvolgente, sempre aggiornata, collaborativa, personalizzata e centrata sullo studente, facilitando lo sviluppo delle sue competenze digitali e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.”Non si tratta solo, quindi, di 'usare il digitale', ma di ripensare l’intera esperienza didattica, rendendola più adatta alle sfide del 21° secolo, dove le competenze digitali e per l’apprendimento permanente sono diventati fondamentali.La progettazione di una smart lesson inizia con la definizione delle competenze che si vogliono sviluppare negli studenti. Per quanto riguarda le competenze da cui partire, il progetto Smart Lesson ha preso come riferimento due framework europei:Ogni smart lesson deve avere, quindi, l’obiettivo di potenziare e impattare, oltreché sulle competenze tecniche degli studenti, legate alla specifica materia di insegnamento, anche sulle competenze digitali e trasversali, legate al Lifelong Learning.Per supportare i docenti nell’ideazione e sviluppo di una smart lesson i partner di progetto hanno messo a punto una serie di linee guida e strumenti che sono stati poi testati direttamente con gli studenti.In particolare, dal sito web di progetto, è possibile scaricare:La fase di test del metodo smart lesson ha coinvolto:Il progetto ha dato vita a una vera e propria community educativa internazionale, pronta a sperimentare, condividere buone pratiche e costruire insieme il futuro della didattica.I partner di progetto, a seguito della sperimentazione dell’approccio smart lesson, hanno sviluppato anche alcune raccomandazioni finali che includono, per ciascuna delle aree di competenza del quadro di riferimento DigiComp le azioni più efficaci e prioritarie da adottare, con l’obiettivo di offrire a docenti e formatori una guida chiara, operativa e fondata sull’esperienza.La sicurezza digitale non è solo questione tecnica: è educazione alla cittadinanza digitale.Serve a rendere gli studenti consapevoli dei rischi, responsabili nelle scelte online e capaci di proteggere se stessi e gli altri.Saper cercare, analizzare e interpretare informazioni è il cuore della cittadinanza digitale. Insegnare a valutare criticamente le fonti è oggi una priorità assoluta.La collaborazione digitale non è solo lavorare insieme online, ma è soprattutto farlo in modo strutturato, inclusivo e significativo. Simulazioni e ruoli chiari rafforzano competenze reali.Creare contenuti digitali significa produrre valore, non solo replicare informazioni. È una leva per stimolare creatività, partecipazione e senso di responsabilità.Risolvere problemi sviluppa autonomia, pensiero critico e resilienza. Farlo con gli strumenti e le competenze digitali significa farlo in modo più rapido e preciso. Quest’Area è quella che sviluppa la competenza che prepara più di altre alla vita reale.Apprendere per tutta la vita significa coltivare l’autonomia, la riflessione e la capacità di adattarsi. La scuola deve allenare lo studente a diventare il protagonista del proprio percorso.La Smart Lesson è il contenitore dinamico di tutto questo: una lezione finalizzata, digitale, partecipativa e centrata sulle competenze. Il suo valore sta nella coerenza tra contenuti, strumenti e valutazione.Il progetto Smart Lesson dimostra che la tecnologia non deve essere temuta, ma compresa, guidata e integrata con intelligenza. Insegnare con lo smartphone? Sì, ma con metodo, obiettivi chiari e una visione educativa forte.Perché una scuola davvero innovativa non è quella che usa più tecnologia, ma quella che sa usarla meglio, al servizio delle nuove generazioni.Per maggiori informazioni e per scaricare gli strumenti metodologici ed operativi sviluppati nell’ambito del progetto consultare il sito web: https://smartlesson.eu/