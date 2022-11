Al via il porta a porta, anzi no

Dalla zona di Vaciglio e di strada Collegarola alla Crocetta, centinaia di famiglie, con i propri rifiuti, non sanno più cosa fare. Portarli via è diventato un dilemma e fonte di stress, anziché rimanere un normale rito quotidiano. Almeno da quando sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo servizio di raccolta porta a porta. Sarebbe. Perché, per esempio, dopo la distribuzione a fine settembre dei nuovi kit con bidoncini e sacchetti differenziati per colore e per tipologia di rifiuti, e la contestuale annunciata rimozione dei cassonetti tradizionali con le diverse categorie di rifiuti, nulla in realtà è successo. Nelle due aree indicate (dove sono state scattate le foto), niente si è mosso. Ovvero i vecchi e grandi bidoni ci sono ancora, mentre dovevano essere tolti, e allo stesso tempo non c'è nessun operatore che proceda con la raccolta porta dei rifiuti lasciati davanti a casa, come era stato annunciato.Fatto sta che a ormai un mese dal mancato avvio promesso, rimane tutto come prima. Gli irrudicibili hanno provato e riprovato a lasciare davanti a casa il sacchetto con i rifiuti differenziati, prima gialli e poi azzurri, nella speranza che qualcuno li raccogliesse, come se il porta a porta funzionasse davvero. Invece no. Speranza delusa. Ed è così che visto che i cassonetti tradizionali ci sono ancora, si utilizzano, abbandonando per un altro pò l'uso di quelli da casa. Si fa come si è sempre fatto. Gireremo anche noi gli stessi quesiti ad Hera. Nel frattempo ricordiamo le indicazioni fornite dal Comune sulle diverse tipologie di raccolta. Un passaggio che, tra le alre cose, preoccupa anche gli anziani, soprattuto se soli o con qualche problema fisico. I bidoni da riempire a casa per poi essere lasciati ogni settimana davanti alla propria abitazione, sono pesanti e, soprattutto per quello della racconta indifferenziata, ingombranti, molto ingombranti.Sono due le modalità di raccolta dei rifiuti: la raccolta porta a porta integrale e un modello misto di raccolta stradale e di porta a porta. Il porta a porta integrale interessa le zone artigianali e industriali e le aree rurali, dove è già consuetudine da vari anni e dove, dunque, i servizi resteranno sostanzialmente invariati, e il centro storico dove i contenitori stradali dell’indifferenziato, del vetro e dell’organico verranno sostituiti da contenitori individuali e questi rifiuti saranno ritirati porta a porta, come già avviene per le raccolte di carta e di plastica e lattine (che rimarranno invariate).Nelle zone residenziali della città, invece, sarà introdotto il modello misto: verranno collocati contenitori stradali di nuova concezione che i cittadini potranno aprire attraverso l’uso di una tessera, la Carta Smeraldo. Questa verrà consegnata a tutti i cittadini, sia domestici sia non domestici, a prescindere dalla zona di residenza: tutti i modenesi, quindi, potranno utilizzare all’occorrenza i contenitori stradali presenti sul territorio comunale. Oltre che per azionare i cassonetti, la Carta Smeraldo servirà anche per accedere ad altri servizi, come ad esempio alle stazioni ecologiche. Arriveranno anche nuovi contenitori stradali per la raccolta degli sfalci e cassonetti per il vetro, mentre la raccolta di carta e di plastica e lattine diventerà porta a porta.