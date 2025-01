Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un grosso albero è caduto, abbattuto dal forte vento, sulla Strada Statale, a Montale Rangone, bloccando la circolazione. A Pavullo, sulla Giardini, all'altezza della località Casa Bosi, la struttura telonata di un autoarticolato è stata distrutta dal vento, invadendo l'intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia, bloccando anche in questo caso, la circolazione ed obbligando i mezzi diretti in pianura e a Serramazzoni da Pavullo, a percorrere la Nuova Estense.Sono questi i principali aggiornamenti rispetto agli effetti del forte vento che sta interessando con raffiche soprattutto l'area pedemontana e montana della provincia. Effetti con impatto diretto sulla circolazione.Nel frattempo l'innalzamento delle temperatura e l'aria decisamente mite in quota sta facendo sciogliere grandi quantità di neve sul crinale e in quota, provocando l'innalzamento dei corsi d'acqua e dei principali fiumi, Secchia e Panaro, a livelli comunque non ancora di allerta.Nella foto di un automobilista in transito, l'albero caduto a Montale