Alla guida di un ciclomotore rubato non si ferma all'alt: denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli operatori, dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a fermarlo in via Taglio, bloccandogli ogni via di fuga. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo ha opposto resistenza rifiutandosi di fornire le proprie generalità e un documento di riconoscimento, motivo per il quale è stato denunciato anche per inosservanza delle norme sugli stranieri.Sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mai conseguita, e per violazione del codice della strada.

agli accertamenti il veicolo su cui viaggiava il 33enne è risultato rubato e riconsegnato al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto qualche giorno.



Sorpresa dal proprietario mentre tenta di rubare all’interno di un’autovettura: arrestata dalla Polizia di Stato



Intorno all’una di questa mattina, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE per il furto in atto su autovettura. Un uomo, datosi poi alla fuga, e una donna erano stati sopresi dal proprietario del veicolo mentre stavano rovistando all’interno dell’abitacolo, dopo averne infranto il finestrino anteriore.

La donna, bloccata sul posto, è risultata essere già nota alle forze dell’ordine, ed è stata trovata in possesso di una chiave inglese di 13 mm, di un paio di forbici, da elettricista e di un grimaldello in metallo di 15 cm, rivenuti all’interno di uno zainetto, motivo per il quale è stata anche denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune e nella provincia di Modena.Indagini in corso per risalire al complice.