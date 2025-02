Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella scorsa notte, i carabinieri di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 23enne tunisino.I militari, che stavano svolgendo un servizio perlustrativo, hanno incrociato un furgone che transitava in Via Emilia Est. Hanno intimato l’alt al conducente che, anziché fermarsi, ha accelerato con il chiaro intento di dileguarsi. Durante la fuga il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero.Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite. Il furgone sul quale viaggiava è invece risultato essere oggetto di furto, denunciato a Sassuolo nella mattinata del 14 febbraio. Lo straniero è stato indagato per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.