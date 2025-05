Allerta gialla a Modena, domani previsti temporali di forte intensità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Allerta gialla per temporali in larga parte dell'Emilia-Romagna. L'avviso di 24 ore della Protezione civile regionale per la giornata di domani riguarda in particolare la metà orientale del territorio, lambendo anche le pianure di Modena e Reggio. Le previsioni parlano del possibile sviluppo di temporali 'anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione durante le ore centrali della giornata ed in attenuazione serale'.

Nelle zone montane e collinari interessate dai temporali, precisa inoltre il testo dell'allerta, 'non si escludono occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti'.