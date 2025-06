Altro che dimissioni, l'Assessore Camporota rilancia con un nuovo pacchetto sicurezza

Da gennaio 2025, 397 denunce e 14 arresti ed un presidio sempre più costante sul territorio da parte della Polizia Locale, che oggi si rafforza con una parola d'ordine: 'maggiore e costante presenza', nei luoghi più sensibili a rischio. Il tutto accompagnato da nuove ordinanze specifiche che vanno dalla chiusura degli esercizi di vicinato dalle ore 20 per evitare la vendita di alcolici, alla chiusura alle ore 21 di due dei tre accessi al Parco Ducale. Oltre ad una serie di azioni per animare area critiche, togliendole alla presenza di illegali e criminali, come la ruota panoramica al Parco Novi Sad. Che andrà ad unirsi alle tante iniziative che nell'estate riempiranno piazze e parchi.E' con un pacchetto di strategie di intervento che dopo avere ricevuto il rinnovo della fiducia e lo stimolo del sindaco ad andare avanti che l'assessore comunale alla sicurezza Camporota risponde direttamente e indirettamente, in una conferenza stampa organizzata in Municipio insieme al nuovo comandante della Polizia Locale Alberto Sola, alle critiche sfociate anche nella richiesta di dimissioni arrivate di recente nel corso dell'assemblea pubblica organizzata dai cittadini alla sala Pucci di Modena. 'Credo che questa sia la migliore risposta. Il mio impegno costante e la mia risposta.Un impegno che ormai non conosce sabati e domeniche da quando mi sono insediata. Esattamente 10 mesi fa, il 19 agosto, durante i quali ho avuto 140 incontri con cittadini, comitati, operatori economici. Tra questi anche diversi che erano presenti all'assemblea della sala Pucci' - sottolinea rispondendo alla nostra domanda sulla richiesta di dimissioni e sull'intenzione di incontrare proprio quei gruppi di cittadini riuniti alla sala Pucci. 'Non mi sono mai sottratta al confronto ma quello, come specificato da loro non prevedeva invito ai specifico a politici e amministratori. Se mi avessero chiamata avrei partecipato volentieri sicuramente non mancherà occasione, anche perché credo davvero in una sicurezza integrata che si costruisce con il contributo e lo stimolo di tutti. E nel tempo. In quella serata che ho seguito attraverso anche io vostro ed altri resoconti stampa, sono emersi criticità storiche, che continuano da anni e che spero possano trovare quelle risposte che non sono arrivate'.Facciamo notare all'assessore che in risposta alle critiche giunte dai banchi dell'opposizione aveva dichiarato che la non c'era bisogno di un cambio di passo e conseguentemente chiediamo in quali termini dobbiamo intendere le nuove strategie annunciate nella conferenza stampa di oggi: 'Dal Consiglio Comunale vengono estrapolate delle frasi.Se con cambio di passo intendiamo il continuo miglioramento, potenziamento e revisione delle strategie in atto allora possiamo anche chiamarlo cambio di passo. Nessun cambio di passo invece rispetto ad un impegno che è massimo e costante'.Passando al pacchetto di interventi già avviati in occasione della stagione estiva, l’assessora ha ricordato la recente rimodulazione del presidio del Chiosco di piazza Matteotti, dove, ha spiegato, “si è scelto di superare la postazione fissa, trasformandola in un presidio mobile, con una pattuglia impiegata in forma più operativa, che si sposta nelle vie e piazze vicine in base alle segnalazioni, per garantire un controllo più efficace e risposte più tempestive”.Prorogato per tutta l’estate anche il servizio degli Street tutor, avviato lo scorso dicembre nella zona del parco Pertini grazie ad un finanziamento regionale e ora esteso ad altre aree urbane, grazie a un investimento diretto del Comune pari a 50.000 euro. La loro presenza, assieme a quella della Polizia locale, contribuirà a monitorare e prevenire situazioni critiche e di degrado specialmente nelle serate del fine settimana.Attenzione anche ai parchi urbani.“Con l'arrivo della bella stagione e la fine della scuola – ha detto Camporota - cambiano le abitudini dei cittadini e la gente spesso al mattino va a correre nei parchi o semplicemente ci va a fare una passeggiata con il proprio cane, per questo stiamo attivando un sistema di controlli di Polizia locale con turni dedicati al mattino presto e nella fascia notturna, per garantire sicurezza in momenti cruciali della giornata”.Parlando poi del parco Novi Sad dove, a presidio di una delle aree sensibili della città, è stata allestita la ruota panoramica, l’assessora ha sottolineato l’importanza di eventi e attività “sane” come queste per contrastare fenomeni di degrado: “La ruota panoramica non risolve tutto, ma crea un presidio sociale che allontana spaccio e presenze moleste”.Sempre per quanto riguarda gli interventi per l’estate è stata poi ricordata l’introduzione dell’ordinanza temporanea che anticipa l’orario di chiusura degli esercizi di vicinato alle ore 20, con l’obiettivo di ridurre le frequentazioni disturbanti in alcune zone sensibili. La misura sarà monitorata per valutarne l’efficacia e il possibile proseguimento.Dall’estate lo sguardo si è poi rivolto all’autunno, quando prenderà il via la seconda fase del piano. Al centro ci sarà una strategia più efficace di controlli sul territorio in coordinamento con le Forze dell’ordine, anche per evitare lo spostamento dei problemi da un quartiere all’altro. Al riguardo, è in corso la revisione del “Patto per Modena città sicura”, con l’obiettivo proprio di ottimizzare il presidio del territorio, e del protocollo “Mille occhi sulla città”, che coinvolge soggetti pubblici e privati per ampliare la rete di controllo e sorveglianza del territorio.Tra gli interventi più significativi nati proprio a seguito degli incontri avuti con la città, l’estensione del sistema di videosorveglianza a Modena Est e alla Sacca (oltre 216mila euro di investimento), con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati predatori, spaccio e abbandono di rifiuti. “La sicurezza – ha spiegato l’assessora - si costruisce con una serie di tasselli che contribuiscono ad aumentare la vivibilità del territorio, come l'illuminazione ad esempio, per cui ho chiesto ed ottenuto implementazioni in via Berengario, nel comprensorio di via Viterbo e nei pressi del Campo Cesana, con soluzioni che abbiamo già condiviso con residenti ed esercenti raccogliendo la loro soddisfazione. Seguiranno altri altrimenti grazie alla collaborazione del Settore Ambiente e dei Lavori pubblici”.Parallelamente, è stato avviato un lavoro sistematico di sopralluoghi nei Quartieri, con interventi mirati nelle aree più delicate come zona Tempio e Stazione dei treni, Errenord e XXII Aprile. Ma anche Modena Est, Costellazioni, Sacca e Windsor Park, senza dimenticare le frazioni, sempre in stretta collaborazione con i referenti sul territorio. “Si è ritenuto di operare un rafforzamento dei controlli nelle zone dove si stavano osservando maggiori aggregazioni moleste – ha commentato Camporota – intervenendo anche con agenti di Polizia locale in abiti civili e questo ha portato ad arresti per spaccio, allontanamenti e alla gestione delle convivenze problematiche”. Alcuni stabili, come lo storico edificio Lambda o i condomini di via Zucconi, sono stati oggetto di interventi su più fronti, anche grazie alla collaborazione con i diversi settori del Comune, con le cooperative, i servizi sociali e la rete del volontariato. Allo stesso tempo è stato portato avanti anche un attento lavoro di prevenzione.Rivista anche la strategia di presidio del territorio, con un aumento della presenza operativa della Polizia locale e la rimodulazione dei pattugliamenti, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne. Un esempio è la trasformazione del Punto Sicurezza di piazza Matteotti in presidio mobile per il centro storico. Completano un quadro strategico orientato alla prevenzione e alla deterrenza, l’attivazione degli Street tutor, il rinnovo del Protocollo “Mille occhi sulla città” e del patto “Modena Città Sicura” che è in scadenza a settembre.Ma in questi dieci mesi, centrale è stato anche il confronto con le comunità scolastiche per affrontare il disagio giovanile con strumenti nuovi, come la figura del medieducatore, avviata in alcune scuole secondarie per facilitare il dialogo e la prevenzione.Un altro nodo significativo dell’attività svolta in questi mesi è stato il rapporto con il carcere, con varie visite e un costante coordinamento con le autorità penitenziarie per affrontare con pragmatismo le criticità più rilevanti. “Sempre nell'ottica di affrontare i problemi a 360 gradi, voglio segnalare - continua Camporota - la nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e rivolta in particolare alla popolazione anziana: Truffa in agguato? Resta informato! La sicurezza inizia dalla consapevolezza. Campagna che rientra tra le azioni di prevenzione dei reati e finanziata dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 2024/2025 del Ministero dell'Interno”. Il progetto prevede corsi di formazione rivolti agli agenti della Polizia locale, alle Forze dell'Ordine, agli Operatori sociali e ai Volontari della sicurezza, ai presidi e agli incontri nei luoghi più frequentati dalla popolazione anziana per fornire tutte le informazioni necessarie.Gi.Ga.