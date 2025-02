Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ridurre l’impatto sulla mobilità cittadina derivante dai cantieri per l'espansione del comparto CPC e dall'approssimarsi della ricorrenza religiosa del Ramadan (marzo 2025), che comporta la necessità di gestire, in concomitanza con il normale flusso di veicoli nell'area, l'affluenza straordinaria diretta alla limitrofa Associazione culturale Islamica'Questo l'obiettivo dell'atto con cui il Comune ha dato il via libera all'utilizzo da parte della società titolare dei lavori, all'utilizzo temporaneo, ad uso parcheggio, di quell'area prevalentemente verde posta all'angolo tra via delle Suore e via La Marmora. 'Si ritiene che l'afflusso straordinario di veicoli, unito alla temporanea insufficienza di parcheggi, potrebbe avere conseguenze sul traffico cittadino tra via delle Suore e Viale La Marmora, creando situazioni di forte congestione' - si legge nel testo della determina del Comune con cui si formalizza l'utilizzo. in via temporanea.

Perché tutto dovrebbe rientrare nel momento in cui saraà realizzato il parcheggio multipiano adiacente alla grade area del deposito dei bus Seta.A fine dicembre, nell'area del comparto industriale CPC e, in particolare, del fabbricato industriale “Q-ZOOKS”, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo capannone. Lavori che vanno ad insistere su un area che dopo la demolizione dei precedenti edifici, era era stata recintata ed utilizzata come parcheggio a raso a servizio dei lavoratori, e ad uso pubblico Da oggi non più. Quei posti auto saranno presto eliminati completamente e l'area di cantiere andrà ad interferire in parte anche con via delle Suore. Creando traffico e congestione nei normali giorni, e soprattutto quando l'area sarà meta di migliaia di persone che raggiungono la zona con i loro mezzi per il Ramadan. L'area verde con due soli edifici, che sarà adibita a parcheggio temporaneo è situata di fronte ala sede del centro culturale islamico dove si prevede una affluenza importante, a marzo, in concomitanza con il RamadanGi:Ga.