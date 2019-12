Ancescao Modena si rinnova: eletti i nuovi organismi provinciali

Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) a Modena è presente con 35 centri sociali e aree ortive aderenti, e con i suoi oltre 13.800 SOCI rappresenta un’associazione fortemente radicata sul territorio. Oggi, presso la sede di via 4 novembre ex macello, i rappresentanti dei Comitati Anziani e dei Centri sociali presenti nel territorio modenesi hanno eletto i nuovi organismi dirigenti e le cariche per il triennio 2019-2022,

Il Consiglio direttivo della struttura territoriale provinciale di Modena è composto da 11 persone, con presidente Mauro Malavasi e vicepresidenti Mario Sgarbi e Ivano Baldini. Tesoriere è Bruna Albori e consiglieri sono Giulio Lazzaretti, Laura Lombardi, Brienne Loschi, Claudio Luppi, Roberto Ricchetti, Patrizia Tagliazucchi e Oscar Tavernari. Il Collegio dei probiviri è composta dal presidente Elio Bonetti, Renzo Levratti e Villiam Martinelli.

'L’intento del nuovo gruppo dirigente di ANCeSCAO Modena è di mettere sempre più in comune il ricco patrimonio di conoscenze ed esperienze d’eccellenza che i centri aderenti mettono in campo quotidianamente e realizzare progetti comuni tra le diverse realtà di volontariato, puntando anche sul rafforzamento della comunicazione interna e verso l’esterno per conoscere sempre più alla cittadinanza i valori e le attività promosse dall’associazione' - si legge in una nota.