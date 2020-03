Anche Christian pensa positivo

'Questo è il disegno di mio figlio Christian Di Rosa, 11 anni, nato a Modena, e anche lui pensa in positivo'. Ci scrive una lettrice. Grazie mille e un caro saluto a Christian e con lui a tutti i bambini che in questi giorni stanno innondando la nostra redazione di disegni . Così aiutano gli adulti a superare il momento più difficile per il nostro Paese. I disegni possono essere inviati a La Pressa a redazione@lapressa.it