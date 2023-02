Ancora tensioni al Corni, i sindacati valutano mobiltazioni

'In attesa che si faccia luce su questa ulteriore vicenda, che non fa che esasperare ulteriormente il clima già teso e la preoccupazione tra il persorisposta alla richiesta di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare e attivare in brevissimo tempo tutti gli interventi utili e necessari.Per quanto ci riguarda - conclude la nota sindacale - questo punto i lavoratori e gli studenti delle due scuole non possono più attendere: chiediamo risposte immediate alle nostre richieste e se non arriveranno subito non escludiamo iniziative di mobilitazione'