Andare a scuola in autonomia: oggi incontro promosso da Amo

Perché in Italia sempre meno bambini e ragazzi vanno a scuola senza essere accompagnati?Oggi pomeriggio, dalle 16 alle 19 presso la Palazzina Pucci a Modena, Amo organizza un seminario sul progetto 'A Scuola in Autonomia', ideato ed iniziato da Amo lo scorso anno scolastico in quattro scuole medie dei comuni di Mirandola (scuola Montanari), Carpi (scuola Focherini), Castelfranco (scuola Marconi) e Sassuolo (scuola Ruini). Il progetto continuerà quest'anno anche con nuovi comuni.Nel seminario si racconterà quanto è stato fatto e quanto si sta facendo.Insieme a ragazzi, insegnanti, genitori, saranno presenti l'amministratore di Amo, il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei,, assessori a Castelfranco e Carpi,di Punto 3 Srl e l'urbanista, esperto di sperimentazioni partecipate,