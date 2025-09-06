Sono due ceste di girasoli, il fiore preferito dal tenore, l’omaggio floreale che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, hanno deposto sulla tomba di Luciano Pavarotti, nel cimitero di Montale Rangone, nel 18° anniversario della scomparsa. Insieme a Mezzetti e a Paradisi erano presenti anche due figlie del Maestro, Cristina e Giuliana. Alla breve cerimonia hanno partecipato anche parenti e amici, oltre al parroco di Montale Andrea Gianelli. Prima di recarsi al cimitero di Montale, il sindaco Mezzetti ha partecipato alla messa celebrata per il tenore nella chiesa di San Faustino a Modena.
Anniversario morte Pavarotti, il ricordo e i fiori del sindaco Mezzetti
Prima di recarsi al cimitero di Montale, il sindaco Mezzetti ha partecipato alla messa celebrata per il tenore nella chiesa di San Faustino a Modena
