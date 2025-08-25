Aou Modena, Ziglio se ne va già: Di Tella è il nuovo Direttore sanitario

Staffetta alla guida della Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. L’attuale Ds, Andrea Ziglio (nella foto), nominato appena pochi mesi fa, ha accettato l'incarico di dirigente generale del Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Trento. La delibera di assegnazione dell’incarico è stata firmata oggi, lunedì 25 agosto.

L'Aou ha deliberato l’assegnazione dell’incarico di Direttore sanitario a Silvio Di Tella, che attualmente ricopre il ruolo di Ds all’Ospedale di Sassuolo Spa (dal 1 ottobre 2019) e contestualmente è Direttore del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena (da settembre 2020).



Classe 1977, modenese, Di Tella dopo la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a Bologna nel 2006 ha potuto sviluppare la propria carriera in numerose strutture emiliane: ha lavorato presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Sant’Agostino Estense a Baggiovara, dal 2012 a Bologna occupando anche il ruolo di Responsabile logistica sanitaria dei percorsi chirurgici per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, per poi assumere l’incarico di Direttore sanitario a Sassuolo. Dal 2017 è anche vicepresidente della Cooperativa Sociale “La Carovana” di Modena.

Per conto dell’Ausl di Modena, Di Tella si è occupato fino a oggi di sovraintendere la direzione degli ospedali di Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo a fini organizzativi ed igienico-sanitari, svolgendo attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Dipartimenti ospedalieri e delle singole Unità Organizzative. Sempre in Ausl ha coordinato la costruzione di percorsi clinici e organizzativi tra le varie strutture ospedaliere del territorio, cercando sempre di perseguire equità di accesso e corretto utilizzo delle risorse anche in collaborazione con le articolazioni territoriali.

L’avvicendamento tra i due Direttori Sanitari avverrà il 15 settembre.

