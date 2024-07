Appalti e affidamenti: un grande fratello sulle coop sociali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

(Agci - Imprese Sociali Emilia-Romagna), mentre in qualità di vice è stato indicato(FP - Cgil Emilia-Romagna).Obiettivo dell'Osservatorio Paritetico Regionale, come previsto dall'art. 9 del rinnovo CCNL Coop Sociali, è quello di 'strutturare adeguati monitoraggi per la corretta applicazione delle norme sugli appalti e degli affidamenti alla cooperazione sociale, nonché proporre soluzioni e correttivi'. In particolare, l'Osservatorio farà affidamento sulle tariffe del nuovo CCNL Coop Sociali che sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

'L'Osservatorio Paritetico Regionale è uno strumento per la valorizzazione del lavoro sociale in linea con quanto previsto dal rinnovo contrattuale - sottolineano il coordinatore Monaci e il vice De Santis - e avrà il compito di monitorare l'applicazione del nuovo contratto delle cooperative sociali, scongiurando appalti pubblici e accreditamenti basati sul criterio del massimo ribasso e sulla riduzione del costo del lavoro. Inoltre , intende monitorare la piena ed integrale applicazione del Codice degli Appalti pubblici in ordine alle corrette applicazioni dei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'.



'Con quest'organo - concludono - imprese cooperative e sindacati intendono contribuire alla massima trasparenza nei procedimenti di gara, raccogliendo segnalazioni di eventuali anomalie e promuovendo iniziative formative e informative che coinvolgano tutti i soggetti interessati a partire da Regione, Aziende sanitarie, Amministrazioni comunali e locali, in particolare attraverso l'Anci Emilia-Romagna. A tal fine è intenzione dell'Osservatorio chiedere un incontro all'Anci Emilia-Romagna ed alla Regione Emilia-Romagna già nei prossimi giorni.