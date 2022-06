Appennino in lutto: morto improvvisamente il marito di Luciana Serri

Lutto per la politica e l'associazionismo montano. E' morto improvvisamente a 63 anni Ermanno Giusti, marito della ex consigliera regionale Pd Luciana Serri e presidente del Caseificio Sociale Rio San Michele di Camatta. Giusti è morto a Baggiovara per le conseguenze di un malore che l’aveva colpito alcuni giorni prima. Lascia la moglie e le due figlie Marika e Francesca. Il funerale si terrà domattina alle 10 nella chiesa di Montecenere.'Desidero esprimere il mio cordoglio, sia a nome della mia famiglia, sia a nome della nostra comunità, per la scomparsa per di Ermanno Giusti, presidente della Cooperativa Casearia Rio San Michele di Camatta - scrive il sindaco di Pavullo Davide Venturelli -. Restano per noi un esempio la sua determinazione, la capacità di dialogo e la correttezza che lo hanno sempre contraddistinto'.'Per la prematura scomparsa di Ermanno Giusti, Confesercenti Modena intende porgere sentite condoglianze alla famiglia. Un abbraccio in questo momento di dolore' - aggiungono Mauro Rossi e Marvj Rosselli.'Il Comitato Provinciale dell’Anpi esprime affettuosa vicinanza a Luciana Serri e alle figlie Marika e Francesca per la prematura scomparsa di Ermanno Giusti, marito e padre esemplare. Con Francesca e altri giovani stiamo costruendo una sezione Anpi a Lama Mocogno. Un impegno etico e politico con profonde radici nella memoria di Alfredo, nonno partigiano. A loro, a tutta la famiglia, va la nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore' - ricorda l'Anpi provinciale Modena.