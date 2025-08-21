Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Arsenale di armi e cinque tartarughe trasportate illegalmente in auto: denunciato dai carabinieri

Arsenale di armi e cinque tartarughe trasportate illegalmente in auto: denunciato dai carabinieri

Un 63enne fermato nell'ambito di controlli stradali. Tra una balestra e armi da taglio anche una pistola senza autorizzazione

Nella serata del 19 agosto 2025, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena, con il supporto del personale della Polizia Stradale, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un 63enne, nell’ambito di un controllo del territorio eseguito nei pressi del casello autostradale di “Modena Nord”.

All’esito dell’identificazione e di una successiva perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale: una pistola con caricatore e sette munizioni calibro 7,65, un machete con lama di 15 cm., due pugnali, tre taser, una balestra con dardi, una carabina ad aria compressa e uno sfollagente.
L’arma da sparo era detenuta senza alcun titolo autorizzativo.
Particolare rilievo assume il ritrovamento, all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, di cinque esemplari di tartarughe 'Testudo Hermanni', sottoposte a sequestro poiché prive della prescritta documentazione.

Si tratta, infatti, di una specie protetta, tipica del bacino del Mediterraneo, riconosciuta per il suo ruolo fondamentale negli ecosistemi locali, caratterizzata da un carapace bombato e colorazioni gialle e nere.

Si rappresenta che questa specie è soggetta a rigide normative di tutela per prevenire il bracconaggio e il traffico illegale.
Gli animali pertanto, con la collaborazione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Modena, sono stati affidati al locale Centro Soccorso Animali - Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”, che si occuperà della loro custodia e tutela.

 

Nella foto di insieme, l'arsenale recuperato e la consegna delle tartarughe al centro fauna selvatica Il Pettirosso di Modena

Scandalo Amo, Bosi piegato alle logiche di partito: obiettivo salvare Reggianini contro tutto e tutti

Scandalo Amo, prendiamone atto: sono al potere da 80 anni perchè sono più bravi

Scandalo Amo: Bosi non ne ha azzeccata una, a partire dal decreto ingiuntivo che non impone nulla

'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

'L'area del Policlinico di Modena ha circa 2.595 posti auto, il 78% dei quali è gratuito'

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

'Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?'

Maltempo, allerta arancione oggi in gran parte dell'Emilia Romagna

Spaccia al Parco Ducale: denunciato e libero

Il PD si fa la festa: apre la Shlein, chiude Ciotti

