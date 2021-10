Attacco CGIL Roma, Landini: 'Atto squadrista', presidio a Modena

'All'aggressione fascista della sede nazionale della Cgil rispondiamo con l'apertura della Camera del Lavoro di #Modena, dalle ore 9.30, contemporaneamente all'apertura ed ai presidi antifascisti delle Camere del Lavoro in tutta Italia'. Così la segreteria della CGIL di Modena'Assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”. ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.“Domattina alle 10, davanti la sede della Cgil, - aggiunge il leader del sindacato di Corso d’Italia - è convocata d’urgenza l’assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie”.

