Atterraggi a Bologna ma passaggi a bassa quota su Modena: l'inquinamento ignorato degli aerei di linea

Solo in arrivo a Bologna, ieri sera, ne abbiamo visti, registrati e tracciati sul portale flightradar24, ben 13 in due ore.

Alle 21:37 il malta Bologna centra Modena, si gira in direzione Bologna, alle 21:53 il Barcellona Bologna alle 22:26 il Mannheim Bologna, poi l'Amsterdam Bologna, esattamente su Modena alle 22:56, il Catania Bologna alle 23:15, il Madrid Bologna alle 23:18 di Londra Bologna alle 23:21. Poi il Francoforte Bologna alle 23-24 il Palermo - Bologna alle 23:37 il Roma - Bologna pochi minuti dopo. E potremmo continuare in un elenco solo indicativo.



Solo in atterraggio e solo su Bologna. In un dato che non tiene conto dei passaggi di aerei diretti o provenienti da altre destinazioni e che transitano velocemente sulla città ma a quote ben superiori.



Ciò che appunto rende particolare e sicuramente maggiore l'impatto su Modena è che non esiste nessun altro centro in Emilia Romagna, come Modena appunto, che vede girare sopra i propri tetti un numero così altro di grandi aerei per il trasporto di passeggeri. Più di 100 al giorno. Con effetti prevedibilmente significativi sull'inquinamento dell'aria.

Studi sull'inquinamento che comprendano singole aree o territori al di fuori del raggio di 20 km dai grandi aeroporti, non ce ne sarebbero, ma basta analizzare le conclusioni di un recente studio effettuato nel 2024 sull'esposizione della popolazione all'inquinamento sui principali aeroporti d'Italia e d'Europa per fare emergere dati a dir poco preoccupanti sugli effetti diretti sulla popolazione che si aggiungono agli altri inquinanti.



Da una ricerca che Transport & Environment, organizzazione ambientalista indipendente europea, ha svolto, evidenzia come l'impatto che le emissioni causano sull'ambiente le minuscole particelle (particolato - PM fine e ultrafine) emesse dai motori degli aerei, non solo nelle fasi decollo e di atterraggio (e su Modena, a 3000 piedi gli aerei sono già in fase di atterraggio), ma anche in quota, sono significativi, esponendo la popolazione che abita nel raggio di 20 km a particelle che possono causare ipertensione, diabete e demenza. Inoltre, l’analisi condotta attorno all’aeroporto di Amsterdam Schiphol collega l’esposizione a 350.000 casi di ipertensione, 420.000 di diabete e 23.000 di demenza.



Altro dato rilevante è quello relativo alle particelle ultrafini, quelle con un diametro inferiore a 100 nanometri, che possono penetrare profondamente nei tessuti umani, raggiungendo persino il cervello e la placenta. Nonostante l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità più di quindici anni fa, non esistono ancora regolamentazioni sui livelli sicuri di PM ultrafine.



Gli aerei inquinano principalmente a causa delle emissioni di gas serra, principalmente di anidride carbonica (CO₂), prodotta dalla combustione del carburante durante il volo. Oltre alla CO₂, vengono emessi anche altri gas dannosi come l’ossido di azoto (NOₓ), che contribuisce alla formazione dell’ozono troposferico e dei cambiamenti climatici. Inoltre, gli aerei rilasciano particelle ultrafini e aerosol nell’atmosfera, che possono influenzare la formazione delle nuvole e il clima. Anche se gli aerei costituiscono solo una piccola frazione delle emissioni globali, il loro impatto è significativo perché le emissioni avvengono ad alta quota, dove hanno un maggiore effetto sulla formazione di nuvole e sull’effetto serra. Inoltre, il rapido aumento del traffico aereo contribuisce alla crescente preoccupazione per l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico.



Modena, per i motivi suddetti, ne è particolarmente esposta e, come detto, in mniera molto più quantitativamente rilevante rispetto altri centri della Regione che non subiscono così direttamente gli effetti degli aerei in avvicinamento e in atterraggio nel capoluogo. Elemento che per importanza dovrebbe quanto meno essere effetto di studio e di riflessione.



Gi.Ga.