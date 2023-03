Aumento salari di colf e badanti: corsa per ridurre l'orario

Dal 1° gennaio è infatti entrato in vigore il nuovo aumento per i salari delle lavoratori e dei lavoratori domestici (colf e badanti) con un aumento del 9,2% (adeguato all’80% dell’inflazione).“Un aumento giusto e sacrosanto – spiega Alfredo Sgarbi coordinatore Spi Cgil distretto di Modena – per queste lavoratrici che svolgono un importante ruolo di aiuto alle famiglie con soggetti fragili come gli anziani.Del resto garantire un’assistenza di qualità agli anziani si concretizza anche attraverso un regolare contratto di lavoro”.Il problema sorge però davanti all’aggravio di costi per le famiglie a fronte di un servizio essenziale e irrinunciabile in presenza di anziani non autosufficienti. “Alle famiglie non è stato riconosciuto nessun aumento delle detrazioni e deduzioni in sede di 730 per il costo sostenuto per il contratto regolare della badante” spiega la presidente del Caaf Cgil ed è una delle misure che poteva mitigare l’aumento dei costi e che chiediamo al Governo. “L’aumento dei salari di colf e badanti non deve gravare sulle famiglie, ma servono misure di sostegno per l’assistenza ad anziani fragili e non autosufficienti” spiegano Valenti e Sgarbi.Lo Spi Cgil rivendica per questo la piena rivalutazione delle pensioni e l’aumento della 14esima mensilità che tutela le pensioni più basse.

“Chiediamo anche ai Comuni modenesi interventi più mirati, che oggi non ci sono, a fondamento di una politica del welfare basata sul mantenimento il più a lungo possibile dei nostri anziani nella propria casa” spiega Alfredo Sgarbi.



Per lo Spi Cgil serve subito la Legge sulla Non Autosufficienza, accompagnata da un forte aumento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza che definisca i servizi essenziali da garantire a tutta la popolazione. Serve una riforma fiscale che, valorizzando criteri di equità e progressività, riconosca alle famiglie che si fanno carico dei costi delle badanti, un aumento consistente delle agevolazioni fiscali.