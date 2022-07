Azienda ospedaliera, Nicastro è il nuovo direttore sanitario

Il dottor Ottavio Alessandro Nicastro è il nuovo Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Sostituisce il dottor Luca Sircana rientrato all’Azienda USL di Reggio Emilia. Per il dottor Nicastro si tratta di un ritorno a casa, in quanto ha cominciato il suo percorso professionale come medico di Direzione Sanitaria proprio al Policlinico (dal 2002 al 2007) prima di trasferirsi per svolgere la sua attività in Regione Emilia – Romagna sino ad oggi.'Al dottor Nicastro va il benvenuto di tutta la Direzione Aziendale. Al dottor Sircana il ringraziamento per il grande lavoro svolto in questi anni' - si legge in una nota.Classe 1970, siciliano di origine, emiliano-romagnolo di adozione, il dottor Nicastro è un medico di Sanità Pubblica, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, e ha conseguito master in educazione sanitaria e promozione della salute, epidemiologia, sicurezza dei pazienti e funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari.Ha operato presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna, dove si è occupato di tematiche relative alla Qualità e all’accreditamento, e successivamente presso il Servizio assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, dove ha diretto il Centro regionale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio sanitario. È stato componente del gruppo di lavoro Prevenzione e controllo delle infezioni istituito dall’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dell’emergenza COVID-19. A livello nazionale, coordina la Sub Area Rischio Clinico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed è componente dell’Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).