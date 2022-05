Baby gang di ladri bloccati dalla Polizia

Erano circa le 22 quando la Squadra Volante ha tratto in arresto due giovani, una ragazza 19enne e un 18enne, per il reato di tentato furto in attività commerciale. Colti in flagranza di reato in concorso con due minorenni denunciati in stato di libertà. Per tutti l'accusa è di furto.Il tutto parte a seguito della segnalazione di 4 ragazzi che dopo aver scavalcato la recinzione esterna e forzato una finestra, si erano introdotti nei locali della ditta da cui stavano asportando della merce. Poco dopo alcune Volenti hanno presidiato il perimetro dello stabile, sorprendendo gli autori mentre stavano depositando gli oggetti asportati all’interno di alcuni zaini.Nel corso della perquisizione sul posto i giovani sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi di Hashish, due bilancini di precisione, e due coltelli uno tipo “Karambit” con lama a mezza luna di 10 cm di lunghezza ed uno a serramanico avente lunghezza lama di 8,5 cm. Droga e coltelli sono stati sequestrati, e i beni sottratti interamente recuperati.