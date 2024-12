Criminalità minorile, il grido delle famiglie vittime alle istituzioni: 'Fate di più'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono alcune elementi comuni alle tante testimonianze e domande poste dai genitori che ieri sera hanno partecipato alla assemblea pubblica organizzata dal coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto di Modena e provincia presso la sala della parrocchia di Gesù Redentore.

Sala gremita da circa 500 persone sedute e in piedi. Ad ascoltarli sindaco, assessori all'istruzione e ai servizi sociali e alla sicurezza, insieme al comandante della compagnia dei Carabinieri di Modena, il capo della Squadra Mobile in rappresentanza del questore, il comandante della Polizia Locale oltre al presidente della provincia.



Serata di confronto che ancor prima di iniziare un risultato lo aveva già ottenuto: la convocazione degli organizzatori dal prefetto e l'impegno di quest'ultimo ad avere all'interno del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando l'ordine del giorno ci sono i temi della sicurezza e della scuola, anche di una rappresentanza dei consigli di istituto.



Del resto, serata basata soprattutto su un botta e risposta generato dagli interventi e delle domande del pubblico. Toccanti le testimonianze e le richieste di interventi più incisivi da parte della platea.



Dalla madre di Jonathan, ragazzo accoltellato nel gennaio scorso su un bus da un coetaneo, per 20 euro, dalla mamma di una ragazza accerchiata da un gruppo di giovani rapinata della borsa nei pressi della stazione



Dalla platea i genitori contestano il presunto immobilismo delle istituzioni di fronte all'azione di gruppi di giovani criminali conosciuti. Sia stranieri che italiani sia giovani di seconda. Sarebbero infatti una cinquantina i giovani segnalati e denunciati per reati di varia natura, capace di terrorizzare tanti giovani ogni giorno. 'Sì sa chi sono e chi sono le loro famiglie. Come e possibile che non si faccia nulla di fronte all'evidenza, anche dello spaccio che ogni mattina c'è davanti a scuola gestito spesso dalle stesse persone.



'Non è vero che non si faccia nulla, il punto è che gli effetti delle azioni che si compiono nei confronti dei minori hanno tempi che non consentono una risposta immediata ma la risposta arriva sempre' - ripetono in sintesi sia Il comandante della Polizia Locale sia il referente del questore. 'Importante - afferma quest'ultimo - è che si lavori uniti in una stessa direzione. Ma ognuno svolgendo al meglio il proprio ruolo. Io mi occupo di repressione dei reati un genitore deve fare il genitore. Spesso ci troviamo davanti ai genitori che pur convocati in questura per problemi relativi ai loro figli non si presentano o si dichiarano rassegnati a non potere farci nulla'.



Al tavolo il presidente Seta Alberto Cirelli ha illustrato alcune novità e impegni presi per aumentare la sicurezza proprio sugli autobus: a partire dalla messa in rete e a disposizione in tempo reale delle forze di polizia, delle immagini registrate dalle quattro telecamere interne e due esterne degli autobus, oltre al potenziamento attraverso la fornitura di abbonamenti a personale delle forze dell'ordine in borghese sugli autobus.



Ma è sul tema della prevenzione e della figura dell'educatore all'interno della scuola (che importanti risultati li ha avuti già in una scuola come il Barozzi) che il faccia faccia si accende.

'Siamo profondamente amareggiati' - afferma una madre 'delle non risposte che ci avete dato'



'Siete solo capaci di fare domande ma non ho sentito nessuna proposta, mi faccia una proposta mi faccia una proposta e sono pronta ad ascoltarla!', afferma Massimo Mezzetti. Un risposta che non piace e che riempie di mugugni la platea pronta a rispedire al mittente.



Sono quasi le 23 quando arriva lo stop agli interventi e palla e microfono passa per la chiusura del sindaco Massimo Mezzetti. 'Cercheremo di mettere in campo tutti gli strumenti possibili in mano al comune. L'esperienza dell'educatore al Barozzi funziona faremo in modo di estenderla e di mettere altre risorse, ma ognuno deve fare la propria parte. L'impegno è di ritrovarci o di nuovo qui o al tavolo del prefetto per riaggiornarci sulla situazione'



Soddisfatti della partecipazione e del confronto gli organizzatori referenti dei consigli di istituto che hanno voluto l'incontro.

'Crediamo che questa sera sia emersa chiaramente la distanza che c'è tra il mondo scolastico e delle famiglie e le istituzioni. Siamo stati convocati dal prefetto in vista di questo incontro. se non fosse stato per noi chissà quando ci sarebbe stato un incontro simile. Auspichiamo che sia solo l'inizio di una serie e che ci sia un maggiore coinvolgimento anche dei dirigenti scolastici che purtroppo questa sera rappresentano gli assenti' - afferma il presidente del consiglio d'istituto Chiara Costetti.



