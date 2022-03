Bambini con diabete, sport e giochi insieme dal 19 marzo

Sono più di 200 in provincia di Modena, purtroppo in aumento, i minori affetti da diabete. Per loro oltre al fronte della cura, è fondamentale il mantenimento della socialità e del movimento e dell'attiità fisica con i compagni. Su questo fronte l’Associazione dei giovani con diabete di Modena (AGDM) ha ideato un progetto che ha come obiettivo la promozione di stili di vita sani e attivi fra bambini e adolescenti affetti da diabete di tipo 1, attraverso attività che coniugano sport all’aria aperta, iniziative culturali, elementi di sana alimentazione e attività che stimolano il recupero della socialità dopo il lockdown.Il progetto è realizzato grazie al supporto dei Lions Club di Modena (Host, Wiligelmo, Estense e Romanica) e da Mineraria di Boca, col patrocinio del Comune di Modena, della Associazione Giovani Diabetici italiana e della Federazione Diabete Emilia Romagna.Le attività proposte saranno completamente gratuite per le famiglie, per favorire la partecipazione di coloro che altrimenti avrebbero difficoltà ad aderire.Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi con diabete 1 dai 6 ai 14 anni e ai loro fratelli sorelle e amici: la partecipazione è aperta sia agli iscritti alla Associazione che ai non iscritti.I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, saranno coinvolti, presso la Casa delle Associazioni di Modena in pomeriggi all’aria aperta in cui potranno svolgere attività sportiva, laboratori didattici e lezioni dedicate alla gestione terapeutica a cura di diabetologi pediatrici.I gruppi avranno modo di confrontarsi direttamente in diversi momenti nel corso del progetto per mettere in comune esperienze, strategie e conoscenze acquisite.Le attività si svolgeranno all’aperto nel parco annesso alla sede della Associazione dei Giovani con Diabete a Modena in via San Marone 15, tutti i sabati pomeriggio dal 19 marzo 2022 fino all’11 giugno 2022 per 12 settimane.Le attività saranno organizzate in tre turni di quattro sabati consecutivi: chi si iscrive potrà scegliere di partecipare nel turno che preferisce.Ogni sabato saranno programmate due attività diverse: ci sarà sempre un’ ora di attività sportiva, in modo da ottimizzare il valore del moto per il controllo dei valori glicemici con istruttori sportivi esperti di diabete 1, oltre ad un’ora dedicata a laboratori ludico-didattici-ricreativi su tematiche diverse.Saranno proposte attività motorie mirate che consentono di stimolare il sistema cardiocircolatorio, rafforzare le ossa, rinforzare i muscoli, migliorare le abilità coordinative, mantenere l'agilità e la flessibilità, attraverso esercizi di base a corpo libero o con l'utilizzo di piccole attrezzature in assoluta sicurezza.Saranno poi proposte sia attività didattiche sulla nutrizione a cura di un esperto nutrizionista sul giusto apporto dei nutrienti, per migliorare il controllo glicemico, sia laboratori multidisciplinari di scienza, storia, arte e tecnologia a cura di esperti in divulgazione e didattica multidisciplinare.Ogni sabato inoltre sarà allestito sempre nel giardino della Associazione un “Angolo genitori”: per dare la possibilità di un confronto e sostegno reciproco e supporto per trovare nuove idee per la gestione delle piccole difficoltà quotidiane.I genitori interessati possono avere maggiori informazioni o iscrivere il figlio/a chiamando o inviando un messaggio al numero: 335 5862789 (Barbara Paltrinieri) oppure via email all’indirizzo: info@agdmodena.it