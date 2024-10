Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

di #United4Gaza. Alla presenza dei rappresentanti di Modena per la Palestina – Associazioni e singoli uniti per la Palestina che hanno srotolato una bandiera della palestina dalla torre Ghirlandina

'Gli eventi in Medio oriente ed il genocidio di Gaza - hanno affermato il piazza - non possono lasciarci indifferenti; Modena per la Palestina, ancora una volta, si stringe intorno alla popolazione palestinese e lo fa con la cultura come leva di sviluppo sociale, informazione e difesa di un popolo da un’oppressione violenta. Una 3 giorni di raccolta fondi per famiglie di Gaza, cultura, partecipazione e lotta: la resistenza dei popoli contro il genocidio. Interverranno intellettuali, giuristi, studenti, studentesse, attivisti, artisti, musicisti, cantanti, scrittori, cittadini e cittadine

interessati.



Di seguito, il programma diffuso dagli organizzatori

18.00 - AssembleaLe risposte della società italiana di fronte al genocidio, Intifada studentesca, BDS, cortei e piazze

Introducono:Brahim Baya, attivista. Giacomo Marchetti, redazione Contropiano, Marina Donati, studentessa OSA, Antonio, studente Cambiare Rotta

A seguire Proiezione documentario “Intifada studentesca di Torino' e Cena di raccolta fondi, a sostegno di famiglie nellastriscia di Gaza (Prenotazioni al 3356882173 entro il 9/10 - 10€ a persona).

Dalle 22. 00 Live al Vibra; hanno sostenuto la tre giorni la Banda Popolare dell’Emilia Rossa e i BiscaL’entrata sarà ad offerta libera, sempre a sostegno delle famiglie di Gaza.

18.00 - Dibattito(R)esistere: diritto alla vita e all'autodeterminazione nella legislazione internazionale

Intervengono:Fausto Gianelli, Avvocato Giuristi Democratici, Stefania Ascari, Deputata18.00 - Laboratori per bambini e adulti, Za'atar - ORO VERDELaboratorio con il thymus vulgaris (Timo) pianta coltivata in tutta la Palestina, soprattutto nelle terre occupate da qui il

detto palestinese: “rimarremo sulla nostra terra finché ci saranno timo e olive'

Tatreez - INTRECCI Laboratorio libero di punto croce per l'installazione collettiva del progetto INTRECCI di Debora Cavazzoni a sostegno delle

donne palestinesi



10.30 - Dibattito - I palestinesi del Libano – Reportage dai campi profughiIntervengono:Mirca Garuti, giornalista Alkemia, Flavio Novara, giornalista Alkemia

10.30 - Laboratori per bambini e adulti

Zaytoun – RADICI STRAPPАТЕLaboratorio con le foglie di Zaytoun (Oliva). La Palestina custodisce alcuni degli ulivi più antichi del mondo, risalenti a quasi5.000 anni fa. È consuetudine che le famiglie trasmettano gli ulivi ai figli e ai nipoti, affidandone la cura alle generazionifuture.TatreezINTRECCI: Laboratorio libero di punto croce per l'installazione collettiva del progetto INTRECCI di Debora Cavazzoni a sostegno delledonne palestinesiAlle 13.00 Pranzo di raccolta fondi, a sostegno di famiglie nella striscia di Gaza (Prenotazioni al 3270161788 entro il 10/10minimo 8€ a persona)

ACCANTO ai promotori dell’evento si sono schierati:Unione delle comunità islamiche di Modena, Bisabr, Comitato contro Guerra e carovita, Per non dimenticare - OdV, Free AssangeModena, OSA, Cambiare Rotta, Studenti Autorganizzati, Giovani Musulmani Modena, Circolo Culturale Left – Vibra, Circolo ARCI Civica15a, Officina Progetto Windsor - Circolo ARCI, Non Una di Meno Modena, Overseas ETS, UDU - Unione Degli Universitari Modena,Articolo 21 liberi di. Rifondazione Comunista, Modena Volta Pagina, Movimento Cinque Stelle, TAM-TAM di Pace: ACLI, ARCI, ANPI,CGIL Modena, Migrantes, MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), MOXA (Modena x gli Altri), Legambiente, MILAD, FFF-FridaysFor Future, Centro Contro la Violenza alle Donne, Donne nel Mondo, Blu Bramante, 'Pace, Terra e Libertà' (Sassuolo), Bambini nelDeserto, Casa delle Culture, Centro Milinda, LIBERA-associazioni nomi e numeri contro le mafie, ArciGay, Movimento Nonviolento,Donne in Nero, Rete di Lilliput - Modena, Associazione per la Pace Modena, FIAB ,Collettivo “studiare, studiare, studiare”, Pax CristiModena, Casa per la Pace Modena OdV, Modena incontra Jenin, Idee in Circolo, Gruppo Carcere-Città, Gruppo Don Milani, TefaColombia, Comunità di Base Villaggio Artigiano, UDI Unione Donne in Italia di Modena, Socie e Soci di Banca Etica Modena, GAS C’è –Castelfranco Emilia (MO), Emergency - Modena, Alkemia Aps - Laboratori Multimediali- Modena, AGESCI Modena Settore Pace eNonviolenza