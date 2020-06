Barriere di plexiglass per il Poliambulatorio Neurologia di Baggiovara

Due barriere in plexiglass sono state donate dalla ditta Motta Serramenti di Cavezzo al front office del Poliambulatorio 1 dell’Ospedale Civile di Baggiovara, dove il personale infermieristico accoglie i pazienti verso gli ambulatori dove si svolgono la maggior parte delle visite e diagnostiche per i pazienti esterni della Neurologia. Una delle barriere è stata installata per il front office infermieristico, l’altra per l'ambulatorio di logopedia.

“Si tratta di un supporto importante – ha spiegato il professor Stefano Meletti, direttore della Neurologia dell’Ospedale Civile - Infatti, per poter valutare ed eseguire i trattamenti riabilitativi è necessario fare eseguire ai pazienti esercizi che prevedono vocalizzazioni e altri esercizi potenzialmente rischiosi, per i quali è fondamentale in questo periodo avere una barriera tra paziente e logopedista. Questo per garantire al personale di lavorare in sicurezza.'

“Nei mesi di lockdown – ha concluso il professor Meletti – abbiamo ridotto i volumi di prestazioni, ma mantenendo gli accessi per le patologie croniche per cui erano necessarie valutazioni non derogabili e per le urgenze. Ora stiamo riaprendo in maniera significativa i percorsi di presa in carico per tutte le patologie neurologiche nei diversi ambulatori di secondo livello. E anche per questo misure di protezione come i pannelli di pelxiglass sono un aiuto importante che ci consente di lavorare in sicurezza”.