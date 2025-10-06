Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Basta paura: vogliamo sicurezza': cittadini di nuovo in piazza
L’appuntamento promosso dal comitato civico 'Modena merita di più' è per giovedì 9 ottobre alle ore 18.30

Il comitato civico “Modena merita di più” invita la cittadinanza al presidio “Basta paura: vogliamo sicurezza” che si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 18.30 nella zona della stazione delle corriere di Modena. L’evento è pubblico e apartitico: il punto di ritrovo è all’incrocio tra via Molza e viale Monte Kosica, nei pressi della “Tenda”. La manifestazione nasce per rispondere alla crescente preoccupazione dei cittadini dopo le aggressioni al liceo Wiligelmo, dove una baby gang ha picchiato ed estorto denaro agli studenti, e il brutale stupro avvenuto a San Damaso che ha scosso la città.

Il comitato sottolinea che gli studenti devono poter frequentare le scuole in piena tranquillità. L'area della stazione delle corriere e i principali snodi di trasporto devono prevedere dei presìdi costanti delle forze dell’ordine. A proposito del grave episodio di San Damaso, in cui una donna è stata trascinata in una zona isolata del parco, legata e violentata ha sconvolto l’intera comunità, le istituzioni devono dare una risposta ferma e immediata. Illegalità diffusa, spaccio, consumo di crack, baby gang sono emergenze e non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo.

'Rivogliamo la libertà di muoverci e vivere la città senza paura. Chiediamo interventi concreti a tutela di studenti, lavoratori e famiglie. Continueremo il dialogo con l’Amministrazione, ma servono risposte immediate e verificabili prima che la situazione diventi irreversibile' - affermano gli organizzatori insieme all'invito alla partecipazione di tutti i modenesi.

