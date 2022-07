Bastiglia, Adriano trovato a Ventimiglia: ha già chiamato la famiglia

Il 32enne di Bastiglia, Adriano Pacifico, scomparso dopo essersi messo in marcia in bici verso il Cammino di Santiago è stato rintracciato alla stazione di Ventimiglia dalla Polfer. Il giovane aveva smesso di dare sue notizie alla famiglia dall'11 luglio, ma già nei giorni scorsi la mamma Grazia Mansueto aveva rincuorata tutti dopo aver parlato con la titolare di un ostello dove il figlio aveva soggiornato.Questa mattina Adriano è stato individuato gli uomini della Polizia Ferroviaria e Ventimiglia. Il trentaduenne era in buone condizioni fisiche e si è già messo in contatto con i suoi familiari a Bastiglia.