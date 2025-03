Bivacchi zona Cialdini: cinque persone al Centro Rimpatri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cinque persone denunciate, un accompagnamento al Cpr e un rimpatrio. E questi risultato dell'operazione di controllo di Polizia di Stato, con il supporto della polizia locale in zona Cialdini a Modena dove diversi residenti avevano segnalato la presenza di bivacchi soprattutto nel parcheggio sotto il cavalca ferrovia.

Sul posto, gli agenti hanno accertato che una parte del parcheggio privato ad uso pubblico era stata destinata a una sorta di accampamento temporaneo, dove al momento alcune persone stavano dormendo su giacigli di fortuna.



All’atto dell’identificazione, un uomo e una donna di 40 anni hanno opposto resistenza agli agenti, urlando contro di loro e minacciandoli. Entrambi sono stati denunciati per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna è stata trovata anche in possesso di un cutter.

L’uomo e tre cittadini tunisini di 45, 42 e 34 anni sono stati accompagnati in Questura al fine di verificare le loro esatte generalità e sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Una volta accertata l’irregolare presenza sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha istruito le pratiche per la loro espulsione.Nella stessa giornata, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, uno dei tre cittadini tunisini è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Potenza, un altro rimpatriato con volo charter dall’aeroporto di Trieste.Complessivamente sono state identificate sei persone, tutte già note alle Forze dell’Ordine, munite da personale della Polizia Locale, dell’ordine di allontanamento dall’area del cavalcavia Cialdini ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza delle città.Al termine del servizio, è stato fatto intervenire personale tecnico per il rispristino del decoro dell’area con pulizia, rimozione di rifiuti e di oggetti abbandonati, mentre il monitoraggio antidegrado proseguirà nei prossimi giorni.