Bloccati e arrestati dopo inseguimento: paura in via Minutara

Si è conclusa con l’arresto dei fuggitivi la rocambolesca fuga in auto che nella serata di ieri ha messo in allarme la zona nei pressi della Questura e di Saliceto Panaro. Tratto anche di strada in cui si è sviluppato e concluso l'inseguimento da parte degli agenti della Polizia di Stato nei confronti di due persone. Dopo due incidenti e momenti di grande pericolo per la circolazione,

Tutto è cominciato in via Divisione Acqui, dove la Volante ha tentato di fermare il veicolo per un controllo. Il conducente, però, ha ignorato l’alt e ha dato inizio alla fuga, sfrecciando nel traffico in direzione di via Minutara, in quel momento particolarmente trafficata seguito dell'uscita del pubblico al termine della partita di pallavolo al Palapanini. Durante la corsa, condotta a velocità sostenuta e con manovre pericolose, la Seat ha provocato un primo incidente scontrandosi con una Suzuki Swift con a bordo madre e figlio, senza conseguenze per entrambi.

La fuga è terminata praticamente all'altezza dell'accesso all'area dell'ex deposito dell'Aeronautica ora convertita in centro vaccinazioni e attività Ausl.

La Volante della Polizia Polizia è riuscita a fermare la folle corsa dei due sull'auto che hanno tentato inutilmente la fuga a piedi. Sono in corso accertamenti per risalire alle motivazioni del gesto