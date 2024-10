Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

comune di Marano sul Panaro, bloccata su un isola di ghiaia dalla corrente e dal livello del fiume che sembrava alzarsi.La sala operativa della sede centrale dei Vigili del fuoco ha così immediatamente il personale del distaccamento diVignola comprendente 5 unità attrezzati e fuoristrada con gommone. Contemporaneamente dallasede Centrale sono inviate sul posto altre 3 unità in assetto soccorso fluviale richiedendol ’intervento del nucleo elicotteri di Bologna.Durante il trasferimento dei mezzi sul posto, la persona da soccorrere è riuscita a rimanere in costantecontatto con la sala operativa fornendo indicazioni sul suo stato di salute e sulla posizione tramite smartphone.All’arrivo sul posto il personale dei Vigili del Fuoco di Vignola in assetto fluviale, mediante il gommone, ha proceduto al recupero un uomo di anni 59 che era rimasto bloccato su una piccola duna nell’alveo del fiume a circa 15 metri dalla riva.La persona soccorsa è apparsa da subito in buone condizioni.Presente sul posto anche personale 118.