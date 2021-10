Bologna, in 5mila in piazza Maggiore per dire no al Green Pass

Manifestazione 'no Green pass' anche a Bologna, oggi, nel giorno dell'entrata in vigore della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro. L'appuntamento lanciato in piazza Maggiore coinvolge diverse sigle come Emilia-Romagna costituzionale, Fisi e Studenti contro il Green pass di Emilia-Romagna, Marche e Umbria. Circa 5.000 le persone presenti. 'Green pass = la schiavitù che viola la Costituzione' oppure 'Non si puo pagare per lavorare', si legge sui cartelli che puntellano la piazza. Un manifestante gira con una bara di cartone, con scritto: 'Qui giace il sindacato dei lavoratori, contagiato dalla paura è morto di Green pass'.'Non vedo Maurizio Landini con noi in piazza a difendere diritti dei lavoratori, evidentemente è troppo impegnato a dare dei fascisti a tutti', afferma al microfono un portavoce del comitato Emilia-Romagna costituzionale. Invece, 'il nostro è un movimento che ripudia ogni forma di totalitarismo passato, presente e futuro', continua l'intervento. L'applauso più fragoroso parte quando dal microfono viene espressa 'solidarietà ai portuali di Trieste', seguita dell'invito a 'cacciare il Green pass in gola a chi vuole imporcelo' perché quello di oggi 'è il giorno più infame della storia della Repubblica italiana'.