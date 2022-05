Borse di studio: in arrivo gli avvisi per riscuotere i contributi

L'importo base, stabilito in base al reddito Isee, è di 183 euro (queste borse sono state assegnate a 1.061 studenti) che arriva a 229 euro per i più meritevoli e per gli studenti disabili (897 le borse assegnate).Le risorse, pari a quasi 400 mila euro, sono state assegnate dalla Regione che ha definito anche gli importi delle borse sulla base delle domande arrivate tramite bando pubblico.L'obiettivo del contributo è sostenere la frequenza scolastica degli studenti in difficoltà economica e a rischio abbandono.I beneficiari riceveranno entro il mese di maggio all’indirizzo mail indicato in domanda, l'avviso di riscossione in una filiale Unicredit.Per informazioni è possibile contattare, esclusivamente per telefono, l'Urp della Provincia di Modena: 059 209199, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 14 e nel pomeriggio del giovedì dalle 14.30 alle 17.30, oppure inviare una mail a info@provincia.modena.itSono tuttora in corso, invece, le procedure relative alle borse di studio finanziate dal ministero dell’Istruzione, sempre destinate agli studenti delle superiori; l’elenco dei beneficiari sarà approvato dalla Provincia al termine dei controlli del ministero.La competenza sugli interventi del diritto allo studio è del ministero e della Regione che ha delegato alle Province la gestione, impiegando personale regionale.