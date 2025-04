Bus Urbani: si ripristinano gradualmente le corse tagliate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Le due linee più utilizzate ed apprezzate dai cittadini modenesi, la 1 e la 7 che trasportano quasi il 20% dei passeggeri del servizio di trasporto pubblico urbano di Modena, potranno contare su 25 corse in più. Altre 25 corse per la linea 8 (che collega Modena Est alla zona sud est del centro ed a via Panni), che così tornerà alla frequenza piena.

AMo, d’intesa con il Comune di Modena ed in seguito all’attuazione del Piano di Rilancio di SETA, ha programmato un potenziamento del servizio urbano di Modena, con il nuovo orario scolastico in vigore dal 23 aprile. Si tratta di un primo passo verso il ripristino del servizio pieno, che secondo le garanzie del Gestore dovrebbe essere completato entro settembre 2025, con il ritorno al numero di corse offerte storicamente dalle 15 linee del servizio di Modena.

In particolare, aMo ha pianificato un aumento di frequenza e di corse sulle linee che per numero di passeggeri (oltre 2 milioni per le linee 1 e 7) e percorsi risultavano più penalizzate dalle rimodulazioni in vigore dal settembre scorso.che collega via Ariete/Polo Leonardo a Modena est attraverso Autostazione ed FS, avrà una frequenza di 15 minuti al mattino, con corse più regolari negli orari di punta e un miglioramento dell’interscambio con i treni in direzione Bologna.che attraversa il centro storico collegando i due capilinea della zona Policlinico/via Campi a via Gramsci avrà frequenza 10/12 minuti la mattina e 13 al pomeriggio.

Infine, la linea 8, che collega la zona industriale e residenziale di Modena Est con Questura, Palazzetto dello Sport/viali e Via Panni, oggetto di numerose richieste dell’utenza, tornerà a frequenza 15 minuti il mattino e 20 il pomeriggio, con un’agevolazione degli interscambi per l’Autostazione e la stazione FS.Il nuovo orario potenziato del servizio urbano di Modena resterà in vigore oltre il termine dell’anno scolastico, fino al 28 giugno 2025.Dal 17 al 22 aprile compresi, sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio urbano di Modena e Sassuolo e per il servizio extraurbano. Nessuna modifica per il servizio urbano di Carpi. In virtù della decisione della quasi totalità degli Istituti scolastici della provincia di sospendere le lezioni nel giorno di sabato 26 aprile, è stato deciso di prevedere in quella giornata il servizio di vacanza scolastica sia per il servizio extraurbano che per i servizi urbani di Modena e Sassuolo.