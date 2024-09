Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quest’anno sono 16 le pattuglie impegnate al mattino nel controllo del territorio, mentre tre sono attive nel pomeriggio, tra polizia locale e provinciale, carabinieri forestali, guardie volontarie e degli Atc.Si raccomanda particolare attenzione alla specie protette, ricordando che proprio recentemente nel territorio di Bologna è stato abbattuto un falco e che occorre estrema attenzione nell’attenersi alle disposizioni normative.

Come sottolinea la comandante della Polizia provinciale Patrizia Gambarini, 'grazie alla collaborazione del mondo venatorio nella gestione faunistica del territorio riusciamo a coniugare le esigenze del mondo agricolo con un corretto equilibrio tra le specie. Colgo l'occasione per ringraziare i tanti coadiutori/cacciatori che volontariamente agiscono sul territorio anche nell'esecuzione dei Piani di Controllo della fauna selvatica in esubero sul territorio, la cui attività, definita dalla normativa regionale come servizio di pubblica utilità, è spesso oggetto di interruzione da parte di chi probabilmente non ne riconosce la utilità ed agisce impropriamente sulle gabbie di cattura degli animali con danneggiamenti e furti'.