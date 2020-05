Calano ancora i contagiati ricoverati, 16 in terapia intensiva

Il grafico illustra l’andamento dei volumi di pazienti COVID positivi ricoverati presso i due stabilimenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Prosegue una progressiva diminuzione dei casi, dopo il picco registrato a fine marzo. I casi COVID accertati ricoverati si sono mantenuti stabili negli ultimi giorni, con una parallela diminuzione dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria 58 pazienti COVID positivi: 21 all’Ospedale Civile e 37 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 16 pazienti, dei quali 2 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 14 presso l’Ospedale Civile, e 2 pazienti in sub intensiva al Policlinico. In degenza ordinaria sono seguiti 40 pazienti, 7 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 33 al Policlinico.