Vergogna parcheggio Com del Policlinico di Modena: dopo la denuncia, nel week end i lavori di ripristino

'Si comunica che nelle giornate dal 21 al 22 marzo 2026 verranno eseguite attività di manutenzione ordinaria presso il parcheggio del Com, situato alle spalle dei corpi di fabbrica Q e R, rispettivamente Com e Pneumologia, al fine di ripristinare la complanarità della superficie. Durante le lavorazioni di chiusura delle buche e degli avvallamenti non sarà possibile usufruire del parcheggio. L'area verrà delimitata con avvisi già dal giorno precedente mediante divieti di sosta. Si avvisa che l'intervento potrà essere svolto solo in condizioni di meteo favorevole ma in caso contrario i lavori verranno rinviati'. La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina ai dipendenti del Policlinico di Modena dal Mobility manager aziendale.

L'ospedale interviene dunque finalmente sulla vergognosa situazione in cui versa il parcheggio del Centro oncologico del Policlinico. Ricordiamo che la denuncia era partita dalla segnalazione di un paziente oncologico a La Pressa, poi rilanciata dalla Associazione Angela Serra (qui), alla quale ieri erano giunte le rassicurazioni dell'ospedale e i distinguo circa le difficoltà a intervenire. Evidentemente nel giro di poche ore oggi la situazione si è sbloccata.