Caldo estremo, anche a Modena apre il Coc della Protezione civile

Insieme al sindaco di Castelfranco, Gianni Gargano, anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha istituito il Coc della Protezione civile nella giornata di domani per far fronte all'allerta rossa dovuta al caldo estremo.

Tra le principali azioni previste da “Estate Sicura 2026” c’è l’attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l’estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.

È inoltre stata fatta una mappatura degli anziani over 75 considerati maggiormente a rischio, in particolare persone sole o conviventi con altri anziani e senza figli residenti in città. Per ciascun medico di medicina generale viene predisposto un elenco di riferimento, così da consentire l’attivazione dei servizi attraverso il Puass, il Punto unico di accesso sociosanitario.